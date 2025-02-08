周末將迎風雪 民眾出行須謹慎

市應急事務管理局6日發布出行警示，預計紐約市本周末將受冬季風暴影響，並可能於下周再次降雪。(記者范航瑜╱攝影)

市應急事務管理局(NYCEM)6日發布出行警示，預計8日(周六)晚間至9日(周日)紐約市 將受冬季風暴影響，並可能於下周再次降雪，民眾出行須謹慎。市府宣布，8日暫停路邊清掃換邊停車的規定，但停車收費正常實施。

國家氣象局(NWS)也對周六晚至周日早晨發布冬季風暴觀察(Winter Storm Watch)，預計降雪量將達3至5吋，部分地區可能夾雜冰雹與凍雨，並在某些時段降雪速度恐達每小時1吋。市府正在監測11日(周二)晚至12日(周三)的另一波降雪。

NYCEM警告，風暴將導致道路積雪濕滑，特別是在未處理路面，而排水不良地區恐出現積水。市清潔局(DSNY)已啟動除雪作業警報(Snow Operations Alert)，全市超過700輛灑鹽車待命，數千名工人將進行12小時輪班，灑鹽、安裝推雪鏟，並在積雪達2吋時展開鏟雪作業。

市府建議民眾出行時預留額外時間，隨時關注道路狀況，並優先選擇大眾運輸工具，提前查詢服務變更。駕駛、騎車及步行者須留意橋梁、高架道路及未處理路段的結冰風險。

根據市府供暖規定，住宅業主須確保室內溫度達標，當室外氣溫低於華氏55度(攝氏13度)時，室內白天須維持華氏68度(攝氏20度)以上，夜間最低溫 度須達華氏62度(攝氏16度)。如供暖不足，住戶應先聯繫房東 或管理公司，若未獲解決，可透過311投訴。

與此同時，市社會服務局(DSS)將發布Code Blue天氣警報，以保護無家可歸者。當氣溫或風寒指數降至華氏32度(攝氏0度)以下，市府將加強外展行動，協助露宿者進入庇護所、臨時收容中心或穩定住房。

市府呼籲民眾密切關注最新天氣預報，做好防寒準備，並在極端天氣條件下減少外出，以確保自身安全。如須緊急協助，可撥打311或訪問市府官網查詢相關資訊。