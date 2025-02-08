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移民聯盟譴責川普新政 剝奪敏感地點提供保護

記者劉梓祁╱紐約報導
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移民聯盟近期與民選官員舉辦集會，譴責川普政府發布的新指令，剝奪了醫院、學校及宗教場所等敏感地點為移民提供的保護。(NYIC提供)
移民聯盟近期與民選官員舉辦集會，譴責川普政府發布的新指令，剝奪了醫院、學校及宗教場所等敏感地點為移民提供的保護。(NYIC提供)

紐約移民聯盟(NYIC)近期與紐約市民選官員、社區代表在曼哈頓東村的聖馬可教堂(St. Mark's Church in-the-Bowery)舉行集會，譴責總統川普(Donald Trump)政府頒布的最新聯邦指令，認為其剝奪了醫院、學校及宗教場所等敏感地點為移民提供的保護。

移民聯盟表示，新政策將令數以百萬計的紐約移民面臨在多個敏感地點遭受移民部門執法的風險，包括兒童接受教育的學校、提供基本醫療照護的醫院與健康診所、為信徒提供心靈慰藉的宗教場所、保護受暴家庭的家暴庇護所、災害期間的緊急應對地點，以及各類社區聚會場合。

州參議員劉醇逸表示，「川普政府此番魯莽的政策轉向，破壞了在學校、宗教場所、醫院與其他社區空間所需的基本信任」；他認為，不應有任何孩子在上學的同時還要擔心父母被逮捕，也不該有任何家庭必須在就醫或被驅逐之間艱難抉擇，因而譴責聯邦這項製造恐懼與分化、令眾人失去安全感的政策。

移民聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)則指出，川普政府「魯莽」的新指令，是對紐約移民社區的嚴重威脅，同時也危及所有市民的安全。阿瓦德強調，「當家長因恐懼而不敢送孩子上學，或不敢尋求緊急醫療救助，甚至不敢報案時，整座城市都會付出沉重的代價。」

移民聯盟表示，國會應盡速通過「保護敏感地點法案」(Protecting Sensitive Locations Act)，以「維護那些最需要保護的鄰居與社區成員」。

移民 川普 家暴

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