聯邦議員提案 「敏感場所」重列保護

聯邦眾議員斯帕亞將重新於國會提案，設學校、教堂、醫院等「敏感場所」為移民局執法人員禁入區域。圖為亞利桑納州一位牧師23日在教堂內與無證客談話。(路透)

來自紐約的聯邦眾議員斯帕亞(Adriano Espaillat)近期重新於國會提案，設學校、教堂、醫院等「敏感場所」為聯邦海關及移民執法局(ICE)執法人員禁入區域；該指令曾被執行長達14年，但總統川普 在上任第一周便頒布政策，取消對於「敏感場所」的保護。

斯帕亞出生於多明尼加共和國，在10歲時與父母來到美國，並短暫地成為過一名「無證移民」，也因如此，他多次嚴厲批評川普的移民政策，「川普將攻擊移民家庭視為首要任務，我們目睹了這一連串政策是如何在全國移民群體中播下了恐懼的種子」。

根據斯帕亞地提案，包括「逮捕、面談、搜查和監視」在內的移民執法行動，將在學校、教堂、醫院等「敏感場所」內嚴令禁止，旨在為移民提供一系列的安全場所。

據悉，在川普上任的次日，其政府取消了在學校、教堂等「敏感或保護場所」不允許移民局進入的政策；國土安全部代理部長賀夫曼(Benjamine Huffman)表示，「犯罪分子無法再藏匿於美國學校和教堂之中，逃避逮捕」，根據川普新政，「身為非法移民 的父母，在學校周邊接送孩子時可能遭到逮捕。」

如今，因移民社區遭受巨大威脅，「保護敏感場所法案」較過去幾年獲得了更廣泛的支持。橫跨醫療、教育和宗教的580多個倡議團體已對此提案表示贊同；康州聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)已在參議院重新提出該案，且有至少七位眾議院民主黨 人將共同領導該提案，另有數十名國會民主黨人為共同提案人。

但專家認為，由於共和黨目前控制了眾、參議院，該提案最終獲得通過的可能性並不樂觀。