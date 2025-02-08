強化墮胎藥處方隱私 紐約州簽新法
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州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，允許醫療機構在墮胎藥物處方籤上使用診所名稱取代醫師個人姓名，以保護醫護人員免受反墮胎州的法律追訴。霍楚表示，在全美生育權利面臨挑戰之際，她將確保紐約繼續成為全國生育權的堡壘。
新法案的核心措施之一是診所匿名機制，開立米非司酮(mifepristone)、米索前列醇(misoprostol)等墮胎藥物處方的醫師，可要求藥房以診所名稱與地址取代個人資訊。此外，法案規定，藥房須配合執行該保護措施，並保障患者知情權，確保醫療機構在處方開立前告知患者相關安排。
該法案進一步強化紐約的「生育庇護法」(shield law)，是對2022年聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的最新反制。截至2024年10月，全美已有21州實施更嚴格的墮胎限制，其中13州全面禁止，四州將期限縮短至懷孕六周內，而多數女性在此階段尚未察覺妊娠。全美逾半的18至49歲女性生活在這些限制州內，面臨生育權受限的風險。
隨著墮胎權受限，藥物墮胎成為許多女性的重要選擇。據家庭計畫協會(Society for Family Planning)研究，2023年12月，全美約五分之一的墮胎透過遠距醫療完成，其中48%由紐約等庇護州醫師執行。
霍楚強調，「當基本權利在全美遭受系統性攻擊，我們將加倍投入，確保所有需要生育健康照護的人都能獲得安全與可及的服務」； 2023年，霍楚簽署「遠距醫療庇護法」(telehealth shield law)，保障紐約醫師可透過線上諮詢與處方服務，為限制州患者提供醫療協助，並免受外州刑事起訴或專業懲戒。
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