強化墮胎藥處方隱私 紐約州簽新法

州長霍楚近日簽署法案，允許醫療機構在墮胎藥物處方籤上使用診所名稱取代醫師的個人姓名，以保護醫護人員免受反墮胎州的法律追訴。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前簽署法案，允許醫療機構在墮胎 藥物處方籤上使用診所名稱取代醫師個人姓名，以保護醫護人員免受反墮胎州的法律追訴。霍楚表示，在全美生育權利面臨挑戰之際，她將確保紐約繼續成為全國生育權的堡壘。

新法案的核心措施之一是診所匿名機制，開立米非司酮(mifepristone)、米索前列醇(misoprostol)等墮胎藥物處方的醫師，可要求藥房以診所名稱與地址取代個人資訊。此外，法案規定，藥房須配合執行該保護措施，並保障患者知情權，確保醫療機構在處方開立前告知患者相關安排。

該法案進一步強化紐約的「生育庇護 法」(shield law)，是對2022年聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的最新反制。截至2024年10月，全美已有21州實施更嚴格的墮胎限制，其中13州全面禁止，四州將期限縮短至懷孕六周內，而多數女性在此階段尚未察覺妊娠。全美逾半的18至49歲女性生活在這些限制州內，面臨生育權受限的風險。

隨著墮胎權受限，藥物墮胎成為許多女性的重要選擇。據家庭計畫協會(Society for Family Planning)研究，2023年12月，全美約五分之一的墮胎透過遠距醫療完成，其中48%由紐約等庇護州醫師執行。

霍楚強調，「當基本權利在全美遭受系統性攻擊，我們將加倍投入，確保所有需要生育健康照護的人都能獲得安全與可及的服務」； 2023年，霍楚簽署「遠距醫療庇護法」(telehealth shield law)，保障紐約醫師可透過線上諮詢與處方服務，為限制州患者提供醫療協助，並免受外州刑事起訴或專業懲戒。