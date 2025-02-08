我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

強化墮胎藥處方隱私 紐約州簽新法

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州長霍楚近日簽署法案，允許醫療機構在墮胎藥物處方籤上使用診所名稱取代醫師的個人姓名，以保護醫護人員免受反墮胎州的法律追訴。(取自州長辦公室)
州長霍楚近日簽署法案，允許醫療機構在墮胎藥物處方籤上使用診所名稱取代醫師的個人姓名，以保護醫護人員免受反墮胎州的法律追訴。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，允許醫療機構在墮胎藥物處方籤上使用診所名稱取代醫師個人姓名，以保護醫護人員免受反墮胎州的法律追訴。霍楚表示，在全美生育權利面臨挑戰之際，她將確保紐約繼續成為全國生育權的堡壘。

新法案的核心措施之一是診所匿名機制，開立米非司酮(mifepristone)、米索前列醇(misoprostol)等墮胎藥物處方的醫師，可要求藥房以診所名稱與地址取代個人資訊。此外，法案規定，藥房須配合執行該保護措施，並保障患者知情權，確保醫療機構在處方開立前告知患者相關安排。

該法案進一步強化紐約的「生育庇護法」(shield law)，是對2022年聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的最新反制。截至2024年10月，全美已有21州實施更嚴格的墮胎限制，其中13州全面禁止，四州將期限縮短至懷孕六周內，而多數女性在此階段尚未察覺妊娠。全美逾半的18至49歲女性生活在這些限制州內，面臨生育權受限的風險。

隨著墮胎權受限，藥物墮胎成為許多女性的重要選擇。據家庭計畫協會(Society for Family Planning)研究，2023年12月，全美約五分之一的墮胎透過遠距醫療完成，其中48%由紐約等庇護州醫師執行。

霍楚強調，「當基本權利在全美遭受系統性攻擊，我們將加倍投入，確保所有需要生育健康照護的人都能獲得安全與可及的服務」； 2023年，霍楚簽署「遠距醫療庇護法」(telehealth shield law)，保障紐約醫師可透過線上諮詢與處方服務，為限制州患者提供醫療協助，並免受外州刑事起訴或專業懲戒。

墮胎 霍楚 庇護

上一則

布碌崙元宵花車大遊行 9日登場

下一則

紐約客談／疫情兇猛 禽流感疫苗還要等多久
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

月租3200元 她開箱紐約西村公寓「廚房小到難轉身」

月租3200元 她開箱紐約西村公寓「廚房小到難轉身」
聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留
李文亮忌日 紐約華人赴中央公園長椅悼念

李文亮忌日 紐約華人赴中央公園長椅悼念
中文歌劇《傷逝》將在紐約演出

中文歌劇《傷逝》將在紐約演出

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿