港駐紐約經貿辦新春酒會 400名嘉賓雲集

香港駐紐約經濟貿易辦事處，攜數百嘉賓曼哈頓喜迎蛇年。(記者劉梓祁／攝影)

香港駐紐約經濟貿易辦事處日前在曼哈頓中城舉行蛇年新春酒會，政府機構、商界、智庫、非牟利組織、學界及文化團體等近400嘉賓出席。

駐紐約經貿辦處長何美智表示，蛇象徵智慧、靈活與蛻變，通過蛻去舊皮邁向新生，提醒民眾改變雖然往往充滿挑戰，但正是成長的必要過程。而這種象徵意義與香港的發展軌跡也不謀而合。香港向來擅於適應環境、勇於創新，並在變革中持續繁榮。

她續指，香港於2024年，繼續穩居全球四大首次公開招股(IPO)市場之一，集資總額達106億元。同時，投資推廣署亦協助破紀錄的539家海外及內地企業在港設立業務，且註冊非香港公司數目增至1萬5126家，創下新高。

談及香港與美國之間的緊密經濟聯繫，何美智強調，目前在港的美國公司多達1390間，為近年新高。美國一直是香港重要的貿易夥伴，並多年對香港保持貿易順差。過去十年，美國對香港的貿易順差合共高達2700億元。

何美智感謝香港貿易發展局、香港金融管理局、投資推廣署、香港旅遊發展局及紐約香港協會的支持。她還提到，小提琴手丁怡傑、二胡演奏家楊恩華和鋼琴家洪霆三位香港音樂家在酒會上聯手獻藝，融合中西元素，展現香港的多元與包容。

此外，旅發局特別邀請品酒專家Anthony Giglio到場，介紹香港酒吧業的蓬勃發展及當晚主題雞尾酒「The Cloud Nine」。同場展出的還有香港創意品牌「Chocolate Rain」的兩件充氣藝術裝置。