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李文亮忌日 紐約華人赴中央公園長椅悼念

記者許君達╱紐約報導
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法拉盛華人走線客下班後趕赴中央公園紀念李文亮。(記者許君達╱攝影)
法拉盛華人走線客下班後趕赴中央公園紀念李文亮。(記者許君達╱攝影)

6日是「新冠病毒吹哨人」李文亮過世五周年忌日，當日，陸續有華人前往位於曼哈頓中央公園內的李文亮紀念長椅處獻花或表達哀思。 

原武漢眼科醫生在2019年底新冠病毒爆發之初，因在網路上發布消息而遭中國當局訓誡。在李文亮等人被噤聲後，中國當局繼續封鎖消息，病毒則在此期間持續擴散。李文亮的遭遇引發了中國輿論場中對「言論自由」的廣泛討論，他本人此後在接受採訪時也曾提到，「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。李文亮由於身處醫療前線，不幸感染病毒，在2020年2月6日(一說2月7日)離世。

李文亮過世後，中國當局繼續封殺有關他的公共討論，但包括紐約在內的海外華人社區則多有自發性紀念活動。2022年，有匿名人士在中央公園捐贈了旨在紀念李文亮的長椅，位置靠近公園西96街入口。

加州華人James在紐約遊覽期間，原本希望前往中央公園參觀劉曉波紀念長椅，正巧遇到兩名牽著狗的女士告訴他，「你應該去附近的那個紀念中國醫生的長椅看看，」他這才了解到原來中央公園還有李文亮紀念長椅，當日還正逢他的忌日。

James表示，如果李文亮當初的「吹哨」受到重視而非打壓，「也許全世界能少死很多人。」就連給他提供信息的紐約本地白人居民都告訴他，她們聽到有中國人說「那位中國醫生」是叛徒，但她們不贊同，反而認為他是勇於揭露真相的英雄。

走線客柳翔來到紐約後參加的第一場公共活動就是2023年2月的李文亮紀念活動，當時中國剛剛爆發「白紙運動」，他還謹慎地戴著口罩參與這樣的活動，兩年後，他已經充分適應了美國的自由，不再懼怕發聲。

6日下午雨雪停止後，陸續有人在李文亮紀念長椅上擺放鮮花等物品。一名華人女性找到長椅後，先默默地面向花束站立，然後俯下身，用手機仔細地拍攝長椅的每一處細節。她表示，她是從中國來紐約的遊客，由於「李文亮」在中國國內仍是一個敏感詞，因此她不便透露身分信息。但她認為，「每個知道這裡的人今天都應該來紀念一下。」

紐約華人2月6日在中央公園的李文亮紀念長椅上，自發放置鮮花等物品，紀念李文亮醫生...
紐約華人2月6日在中央公園的李文亮紀念長椅上，自發放置鮮花等物品，紀念李文亮醫生忌日。(記者許君達╱攝影)
李文亮紀念長椅位於中央公園西96街入口內，銘文刻有李文亮生前名言「一個健康的社會...
李文亮紀念長椅位於中央公園西96街入口內，銘文刻有李文亮生前名言「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。(記者許君達╱攝影)

李文亮 華人 中央公園

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