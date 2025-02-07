李文亮忌日 紐約華人赴中央公園長椅悼念

法拉盛華人走線客下班後趕赴中央公園紀念李文亮。(記者許君達╱攝影)

6日是「新冠病毒吹哨人」李文亮 過世五周年忌日，當日，陸續有華人 前往位於曼哈頓中央公園 內的李文亮紀念長椅處獻花或表達哀思。

原武漢眼科醫生在2019年底新冠病毒爆發之初，因在網路上發布消息而遭中國當局訓誡。在李文亮等人被噤聲後，中國當局繼續封鎖消息，病毒則在此期間持續擴散。李文亮的遭遇引發了中國輿論場中對「言論自由」的廣泛討論，他本人此後在接受採訪時也曾提到，「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。李文亮由於身處醫療前線，不幸感染病毒，在2020年2月6日(一說2月7日)離世。

李文亮過世後，中國當局繼續封殺有關他的公共討論，但包括紐約在內的海外華人社區則多有自發性紀念活動。2022年，有匿名人士在中央公園捐贈了旨在紀念李文亮的長椅，位置靠近公園西96街入口。

加州華人James在紐約遊覽期間，原本希望前往中央公園參觀劉曉波紀念長椅，正巧遇到兩名牽著狗的女士告訴他，「你應該去附近的那個紀念中國醫生的長椅看看，」他這才了解到原來中央公園還有李文亮紀念長椅，當日還正逢他的忌日。

James表示，如果李文亮當初的「吹哨」受到重視而非打壓，「也許全世界能少死很多人。」就連給他提供信息的紐約本地白人居民都告訴他，她們聽到有中國人說「那位中國醫生」是叛徒，但她們不贊同，反而認為他是勇於揭露真相的英雄。

走線客柳翔來到紐約後參加的第一場公共活動就是2023年2月的李文亮紀念活動，當時中國剛剛爆發「白紙運動」，他還謹慎地戴著口罩參與這樣的活動，兩年後，他已經充分適應了美國的自由，不再懼怕發聲。