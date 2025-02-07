角聲移民論壇 告誡走線客勿恐慌

本次講座由角聲事工總幹事兼牧師陳熾主持，並特邀資深移民律師陳明利與劉汝華共同主講。(記者高雲兒╱攝影)

隨著美國限縮移民 政策，無證移民面臨更高的被驅逐風險，為幫助華人 社區了解自身權利並做好應對，基督教角聲佈道團6日下午在法拉盛舉辦「了解您的權利並保持安全」移民工作坊，活動吸引大量華人移民參與，積極提問。律師表示，只要在庇護 申請過程中，且無犯罪紀錄，無需恐慌。

本次講座由角聲事工總幹事兼牧師陳熾主持，並特邀資深移民律師陳明利與劉汝華共同主講，三位專家圍繞美國最新移民執法趨勢、無證移民應對策略，以及防範移民詐騙等議題深入講解。

陳熾牧師強調，當前移民執法力度明顯加強，無證移民可能面臨突擊搜查、逮捕甚至驅逐的風險，因此社區民眾必須了解自己的合法權利，避免因恐慌或誤信錯誤資訊而做出不利於自身的決策。

律師陳明利說，無論移民身分，個人都擁有基本權利，包括保持沉默、拒絕無令搜查以及不簽署任何文件。他提醒，在任何情況下，面對移民執法人員時都應該冷靜應對，不要隨意提供資訊，也不要簽署任何未經律師確認的文件，以免影響自身權益。

律師劉汝華則表示，遞解無證移民在歷任總統任期都有發生，歐巴馬兩任期間總共遞解300多萬人，川普上一任任期也不過100多萬人。許多移民都身背遞解令，背了幾十年的也大有人在；因此，華人只要無犯罪紀錄，並在庇護申請過程間，並不需要太過擔心。

他表示，雖然移民和海關執法局(ICE)針對有犯罪紀錄的無證移民，但若此人或周邊人群不配合，在搜查該有犯罪紀錄的移民時，便可能抓捕同一房間的所有人群；他建議無證移民隨身攜帶必要文件，以便解釋。

除了執法趨嚴帶來的挑戰，講座還特別強調防範移民詐騙的重要性。陳熾表示，許多移民因對法律程序不熟悉，容易受到不法中介或假律師的欺騙，付出高額費用卻得不到合法身份，甚至可能因此觸犯法規。律師們則建議，移民在尋求法律援助時，應選擇持有正式執照的律師，並透過官方管道確認律師資格，以免受騙。