市長亞當斯：2027年關閉雷克島監獄不現實

曼哈頓華埠監獄建商合約38億，市府已開放線上線下公示。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州議會近日舉行新財年預算公聽，市長亞當斯 (Eric Adams)針對引發爭議的城區監獄 建設計畫表示，計畫的四座監獄無法容納現今的監禁人數，且專案本身存在缺陷。儘管市議會已通過該計畫，市府仍需依法律執行，但亞當斯指出，該計畫必須經過重新審視，並尋求更好的執行方式。

市府計畫關閉雷克島監獄後，在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士區各建設城區監獄，然而除曼哈頓外，其他三座監獄的建設已延遲至2027年後。由於曼哈頓拘留中心(MDC)位於華埠 ，計畫自提出以來便引發社區爭議。亞當斯指出，建設規模過小的監獄無法有效解決問題，且成本將翻倍。

他另表示，除了犯罪問題，真正需要解決的是監禁人口的身心健康問題，但現行計畫只是在建造四個規模更小的雷克島監獄。若要投資160億元資金至此計畫，「就應該勇敢解決所有現實問題。」

曾因抗議華埠監獄計畫而被捕的州眾議員李榮恩表示，她與社區一直在尋求折衷方案，包括減少計畫規模、進行拆除期間的空氣監測等，但市府未真正解決社區顧慮。華埠監獄的成本大幅攀升，完工時間也從原定2027年推遲至2032年，雖延誤五年，但社區需求始終未得到妥善解決。

亞當斯在聽證會上也回應州眾議員普萊德洛和鄭永佳的質疑。普萊德洛指出，雷克島監獄計畫並不現實，亞當斯表示，儘管該計畫存在問題，市府仍須遵循市議會的法案，並強調關閉雷克島監獄的法案要求在2027年執行。亞當斯提到，雷克島監獄內約有半數囚犯存在身心健康問題，建議應該建設一座現代化的精神健康中心來處理這些問題。

鄭永佳過去針對布碌崙遊民所議題曾提出，若雷克島監獄關閉，可以將其改建為遊民收容所，而非將無家可歸者安置在社區商業區。