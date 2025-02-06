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華埠遊民所爭議持續 法庭受理社區上訴

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠就東百老匯91號遊民所上訴，市府及運營方駁稱社區毫無依據。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠就東百老匯91號遊民所上訴，市府及運營方駁稱社區毫無依據。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市府四年前將曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)91號選作遊民所，隨即遭到社區強烈抵制，將市遊民服務局(DHS)告至法庭，但在去年被法官駁回；盡管如此，社區代表的上訴請求在近日被法庭接納，而多方被告則駁稱社區「袖手旁觀」、「毫無依據。」

將該址用作收容所的方案最初在2021年由市府提出，隨後被非營利機構「關愛流浪者」(Care for the Homeless, CFH)通過投資公司獲得產權，用於有120張床位、供單身成人的「避難所」(Safe Haven)。自新冠疫情以來，原為酒店的91號建築便停止營業。

由於沒有宵禁等限制，其引來社區對治安的擔憂，認為市府前期工作不足，從而訴至法庭。然而，法官去年1月駁回此案，認為其「毫無根據」。對此，大華埠民權聯盟和美國福建公所等原告提起上訴。據法庭文件，紐約高等法院上訴庭在本年1月將上訴列入審理議程。

大華埠民權聯盟5日(周三)表示，華埠內已有八間遊民所，令居民及商戶頻受滋擾，發生如「亞裔女性被遊民捅40多刀而死」等事件。聯盟代表王鏑、陳建閃等人指，目前正與律師「準備法律攻防」，預計3月會開庭辯論。

盡管如此，CFH在法庭文書中表示，華埠社區過去多年始終「袖手旁觀」，直到市府「計畫已實施後才尋求禁制」。該機構的代理律師指，運營合同在訴訟開始前便已簽署，且4060萬元的貸款融資也已落實，並有800萬元用以建築整修。

CFH認為，華埠原告未能在訴訟的每一階段維護自身權利，亦未尋求維持現狀，使得收容所建設在過去逾20個月內合法推進，現已基本完工，無法輕易撤銷。CFH指，華埠方在2023年3月的禁制動議被駁回後未採取任何行動，直到2024年11月才完善上訴程序。

法庭文件顯示，該收容所除住房外還提供醫療保健及社會服務，並配備全天候安保人員和監控系統。民權聯盟則稱，市遊民服務局和CFH曾允諾，將建築用於照顧55歲以上的華裔遊民，但「根據本地民代近期與政府接洽後轉述，遊民局拒絕簽立文件確定。」

市遊民服務局也希望法庭維持原判，並堅稱該遊民所的設立「合理」，考慮了對社區的不利影響和是否有可替代的場地等因素，且審查過程「基本符合公平分配標準。」市府表示，目前的收容遊民數量已達歷史最高水平，每天為約7萬名成人和兒童提供庇護。

當局還表示，由於需求增加和可負擔住房減少等因素，目前可用於新單身成人的床位不足300張。市府強調，華埠原告錯誤地將「公平分配標準」視為「強制性規定」，其僅為「促進」市政設施公平分布的指引，但並非要求在每一社區中精確設施的數量。

同時，代表華埠的律師克魯茲(Magda Cruz)不久前向法庭申請收容所施工的禁制令，但遭到法官駁回。根據CFH，施工已完成98.6%，目前正申請「臨時使用許可」(TCO)，隨後便能開放服務曼哈頓下城的遊民。

民權聯盟強調，由於此設施還包含遊民診所，其將對以長者為主的華埠社區及附近商鋪帶來「極大風險」。對此，聯盟將於20日(周四)下午1時在怡東商場召開社區會議解釋事件發展，並會舉行籌款活動。

遊民 華埠 曼哈頓

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