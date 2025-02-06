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大S噩耗驚心 華人更小心看待流感

記者許君達╱紐約報導
藝人大S感染流感猝逝的新聞令遠在美國的華人社區亦譁然。醫生籲重視流感疫苗，若出現高燒不退、咳嗽、周身疼痛等病症應近快問診。(聯合報系資料照)
藝人大S感染流感猝逝的新聞令遠在美國的華人社區亦譁然。醫生籲重視流感疫苗，若出現高燒不退、咳嗽、周身疼痛等病症應近快問診。(聯合報系資料照)

在紐約某華人企業工作的June本來非常厭惡口罩，但最近他不得不忍住呼吸不暢的痛苦戴口罩上班，因為就在女星大S疑似因感染流感而猝逝的第二天，他也發燒了。

大S的噩耗在華人圈迅速流傳，身邊人無不談流感色變，因而本著對自己和他人負責的原則，June也只能不情不願地戴上了口罩。年過七旬的曼哈頓華人周先生在得知此消息後，第二天就去補打了今年度的流感疫苗。他表示，自己年事已高，必須重視這些小小的健康隱患。就在不久前，與他同齡的一位親屬就在家毫無預兆地突然故去，此噩耗令他備受打擊，也對自己更加小心。

數據顯示，紐約市本年度流感病例總數達到近五年內新高，截至25日，共報告2萬3000人感染，而且已有一名兒童死於流感病毒帶來的病症。曼哈頓華埠金物華診所的員工介紹，今年冬季，前來看診的流感或疑似流感患者確實比往年更多。

在曼哈頓政府機構工作的朱女士表示，她平時很少生病，但今年冬季已經感冒過兩次了。不過，她也不確定自己的情況到底是不是流感。June在就醫後，醫生也認為他的症狀較輕而且缺乏流感的主要識別特徵，因此更像普通感冒。

June表示，很多人工作繁忙，在沒有病倒之前通常都不會太重視一些小小的不適，而若不是大S過世的新聞正巧發生在他生病前，他也不會決定去看醫生。

家庭醫生金物華表示，「流感」雖然帶個「感」字，但實際帶有誤導性，因為流感與普通感冒的症狀有不少差異。

金物華介紹，流感的幾大特徵包括高燒不退、嚴重的咳嗽、周身疼痛以及異常的疲勞等，而且在最初的兩至三天內通常不會很快就自行好轉，症狀反而會在病發初期愈來愈重。如果未能在症狀出現後的第一時間問診，也可根據這些特徵進行初步的自我判斷，如果症狀符合流感特徵，則應盡快就醫，在發病後72小時內服用抗病毒處方藥將會起到較好的效果。如果病情較輕，則或為普通的呼吸道感染，可先居家休養觀察。

流感病毒變異迅速，衛生部門每年都會推出針對新變種的新疫苗，因此理論上應該每年都重新施打。金物華表示，醫生們每年秋冬季節都要「求爺爺告奶奶般」地呼籲患者打足流感疫苗，但常被當作耳邊風，「現在一看大S走了，又被嚇壞了」。他介紹，每年9至10月期間就可以開始預約流感疫苗接種，而如果已經感染過流感並已痊癒，則可不用接種當季的疫苗，但未來新推出的針對變種的疫苗仍需及時接種。

流感疫苗 大S 口罩

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