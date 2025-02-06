台灣「外交小尖兵」訪紐約 分享家鄉味

到訪的台灣學生與美國學生一邊品嘗台菜一邊暢談。(記者許君達╱攝影)

由中華民國 外交部與教育部聯合選派的「外交小尖兵」團隊日前走訪了駐紐約台北經濟文化辦事處。在訪美期間，團員與部分參與交流活動的紐約本地大學生共同品嘗了紐約的台灣風味菜餚，並用中英雙語交流美國與台灣文化生活的方方面面。

美東訪問團的行程包括紐約、新澤西、波士頓和華府，走訪對象包括美國智庫、大學以及紐約市 政府。擔任團長的外交部公眾外交協調會副參事徐郁喬介紹，「外交小尖兵-英語種子隊選拔活動」從2002年起開始舉辦，旨在為台灣培養國際化青年人才，提升青年對外交事務的認識並提升台灣與國際社會的互動。訪問團成員均為全台灣選拔賽優勝者，挑戰內容包括演講、知識考察及團隊合作等，全程以英語進行，本年度的選拔共有超過300名參賽者，最終僅有不到20人脫穎而出。本次美東訪問團共有八名學生，分別來自頂級學府台北市立第一女子高中和台中市明德高中。

紐約經文處處長李志強表示，這項精英選拔活動的獲勝者雖然名為「外交小尖兵」，但事實上，由於他們還很年輕，「以後可能會成為醫生或科學家」，屬於他們的未來很寬廣。

參加交流會的紐約州 眾議會副議長拉莫斯(Philip Ramos)的幕僚長馬卡里奧(Cristian Macario)表示，雖然當前美國的聯邦政府重新走向孤立主義，但在紐約，對台灣的支持和友誼是堅定的。