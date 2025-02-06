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長老會下城醫院慶新年 盼密切合作華裔

記者曹馨元╱紐約報導
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各華社代表共同強調了長老會下城醫院對社區的重要性，盼在新年繼續促進彼此合作。(記者曹馨元╱攝影)
各華社代表共同強調了長老會下城醫院對社區的重要性，盼在新年繼續促進彼此合作。(記者曹馨元╱攝影)

紐約長老會下城醫院(New York- Presbyterian Lower Manhattan Hospital)日前在華埠孔子大廈舉辦農曆新年慶祝活動，帶來舞龍舞獅、中國古典舞等表演。各華社代表共同強調了長老會下城醫院對社區的重要性，盼在新年繼續促進彼此合作。

中華總商會主席梅犖生表示，長老會下城醫院對華人社區幫助非常大，與他自己緣分也非常深，「我的女兒就是在長老會下城醫院出生的」；在華埠居住了50餘年的他也常常看到華人老人到訪醫院，「救護車、急救室之類的服務對他們都很便利」。

長老會下城醫院的運營總監沃佩(Mathew Volpe)分享，這是他第一次體驗春節傳統，對舞龍舞獅等精彩的節目印象深刻。他表示，長老會下城醫院非常重視和華裔社區間的密切合作，「多謝大家的支持，和大家的協作也會讓醫院的服務更上一層樓」。同時，沃佩也宣布，長老會下城醫院正在建造更多的私人病房，希望能孕婦生產使用。

市議員馬泰(Christopher Marte)指出，在位於中城的西奈山貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel)關閉後，長老會下城醫院對於華埠的重要性尤其凸顯；「我的選區有最多的長者群體，有便利的醫療資源是大家都不可或缺的」。馬泰也在現場為長老會下城醫院頒發了表彰證書，感謝醫院為社區做出的貢獻，並向在場的所有嘉賓送上新年的祝福。

此外，國會眾議員高德曼(Dan Goldman)代表、州參議員卡凡納(Brian Kavanagh)代表、曼哈頓區長李文(Mark Levine)代表，及民主黨65D區領袖于金山、退伍軍人會幹事梅本立等均到場。

紐約長老會下城醫院在華埠孔子大廈舉辦農曆新年慶祝活動。(記者曹馨元╱攝影)
紐約長老會下城醫院在華埠孔子大廈舉辦農曆新年慶祝活動。(記者曹馨元╱攝影)
現場的舞龍舞獅表演讓場面熱鬧歡欣。(記者曹馨元╱攝影)
現場的舞龍舞獅表演讓場面熱鬧歡欣。(記者曹馨元╱攝影)

華埠 華人 眾議員

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