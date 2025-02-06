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華人家長會辦燈籠節 促親子交流

記者高雲兒╱紐約報導
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為了讓海外華人學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會特別聯合法拉盛圖書館舉辦「親子動手做燈籠」活動，並邀請公立學校PS24、PS120、PS244小學聯合參與。(記者高雲兒╱攝影)
為了讓海外華人學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會特別聯合法拉盛圖書館舉辦「親子動手做燈籠」活動，並邀請公立學校PS24、PS120、PS244小學聯合參與。(記者高雲兒╱攝影)

為了讓海外華人學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會特別聯合法拉盛圖書館舉辦「親子動手做燈籠」活動，並邀請公立學校第24、120、244小學聯合參與。此次活動不僅讓孩子們親手體驗中國傳統習俗，也促進親子間的互動與交流。

活動當天，學校將安排專區，讓家長與學生共同製作，並有專業指導老師帶領學員使用紅色紙材製作各種不同形狀的燈籠。作品完成後，參與者可將燈籠帶回家，以象徵元宵佳節的喜慶氛圍。

華人家長會創辦人朱寶玲與主席黃德望表示，親子做燈籠的活動已經連續舉辦多年，深感榮幸能夠共同宣揚中華文化，讓更多來自不同族裔的孩子們感受多元文化的氛圍，同時深入了解中華傳統文化的習俗。「華人家長平時十分忙碌，也難得有這個機會讓他們陪伴孩子」，朱寶玲說。

市主計長蘭德辦公室亞裔社區聯繫人朱蕾表示，亞裔在紐約市歷史上扮演著重要角色，很高興有機會共同慶祝元宵節，體驗文化的多樣性，主計長尤其期待參與今年的活動，像去年一樣製作燈籠。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，這項活動已經連續第八年舉辦，每年都非常受歡迎，而今年的活動無需預約。如果會場很滿，圖書館一樓的兒童室和三樓分別有象棋和賓果遊戲，以供等候。

圖書館副館長邱辛曄、州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸、市議員黃敏儀辦公室代表朱宇軒等出席。

活動將於8日(周六)下午1時在法拉盛圖書館樓下會議室舉行，地址為緬街41-17號。本次活動完全免費，所有材料均由主辦方提供，歡迎家長攜帶孩子踴躍參加。活動詳情可致電(917)306-1126。

圖書館 華人 法拉盛

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