高院慶農曆新年 司法體系亞裔抬頭 法官萬泰妮鼓勵年輕人投入

萬泰妮(右三)以及她的父母皆到現場，她表示父母是她能在這個國家取得成功的最大要素。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州 高等法院皇后區 刑事部平等司法委員會(The Equal Justice Committee of Queens County Supreme Court, Criminal Term)於日前第二度舉辦農曆新年慶祝活動。法官與民選官員在活動中發表演說，強調亞裔 在司法體系中的代表性，並呼籲更多法律專業人士投入司法領域。

紐約州高等法院上訴法庭第二分部法官萬泰妮(Lilian Wan)在活動上發表演說，以中文向現場來賓祝賀新年快樂，並回顧自身成長經歷，強調司法代表性對亞裔社區的重要性。她提到，自己年少時曾試圖融入主流文化，卻在成年後意識到自身文化背景的價值，進而投身法律界。

萬泰妮說，「當年我進入司法體系時，亞裔法官屈指可數，如今我們雖然比過去更具代表性，但仍遠遠不足。」她表示，自己歷經多次申請、面試與挫折才獲得任命的過程，鼓勵年輕人積極參與，「你必須站在正確的轉角，當機會來臨時，你才能搭上那輛公車。」

州參議員劉醇逸則在演講中，回顧亞裔社區爭取政治與司法代表性的歷程，並強調今年紐約州首次將農曆新年列為公立學校假日，象徵亞裔群體影響力的提升。他表示，司法體系的多元化至關重要，「今天的法官席與20年前完全不同，我們的努力正在改變這個體系。」

活動主辦人、皇后區刑事法官王怡芳(Frances Wang)則向來賓介紹農曆新年對亞裔社區的文化意義，涵蓋團圓飯、舞獅、紅包等傳統習俗。她提到，蛇年象徵智慧、變革與堅韌，希望所有人都能在新的一年迎接挑戰，勇往直前。

同時到場的還有州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩、州高等法院法官林凱倫(Karen Lin)、州高等法院上訴法庭第二分部法官譚輝立(Phillip Hom)等。