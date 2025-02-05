州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程
紐約州參議員劉醇逸及州眾議員李榮恩(Grace Lee)4日於本年度州議會會期上再次提案，將亞太裔歷史納入全州公校課程；這已經是州議員連續第三次提出此案，在前兩屆會期，該提案在州參議會通過。
與兩位議員合作推動該提案的社區組織「亞太裔聯盟(REACH Coalition)」表示，為了進一步增加提案得到通過的機會，對本次提案進行了部分修訂，包括規定在課程內容制定中需要融入社區參與、確保課程在各地區與學校層面得到可靠的實施、及支持教師的職業發展等。
在公校課程中加入亞太裔歷史的提案，最初是於2021年仇亞犯罪飆漲期間提出，並在之後兩年內修訂後重提。去年，該提案在州參議會以壓倒性優勢通過，雖未在眾議會得到通過，但在參眾兩會共爭取到49名共同提案人。
劉醇逸表示，長久以來，亞太裔美國人對社會的貢獻一直被邊緣化，在課堂上也並沒有得到合理的體現，讓一代代美國人對真正的歷史沒有正確的理解，「美國亞太裔的歷史也是美國的歷史」，劉醇逸認為，種族的標籤和「有色眼鏡」需要以正確的教育來消弭，通過歷史、文化等知識的科普，人們能夠正視亞裔的地位和貢獻。
李榮恩也指出，教授亞太裔歷史幫助體現美國多元、多樣的文化結構，也對於培養下一代的欣賞能力及包容性十分重要；「通過介紹亞太裔美國人的貢獻及韌性，我們為學生提供了一個更完整和準確的國家歷史寫照，同時激勵他們建立一個更公正和公平的未來。」
華人家長王女士表示，像她兒子一樣在美國出生長大的華裔小孩，難免在成長過程中會遇到身分認同問題。「他會覺得自己並不是一個完全的美國人，也不是一個完全的中國人」，王女士認為，若亞太裔歷史得以在課堂中有更多的呈現，也能讓ABC們更好地接受自己的身分。
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