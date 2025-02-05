州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程

紐約州參議員劉醇逸及州眾議員李榮恩於本年度州議會會期上再次提案，將亞太裔歷史納入全州公校課程。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸及州眾議員 李榮恩(Grace Lee)4日於本年度州議會會期上再次提案，將亞太裔歷史納入全州公校 課程；這已經是州議員連續第三次提出此案，在前兩屆會期，該提案在州參議會通過。

與兩位議員合作推動該提案的社區組織「亞太裔聯盟(REACH Coalition)」表示，為了進一步增加提案得到通過的機會，對本次提案進行了部分修訂，包括規定在課程內容制定中需要融入社區參與、確保課程在各地區與學校層面得到可靠的實施、及支持教師的職業發展等。

在公校課程中加入亞太裔歷史的提案，最初是於2021年仇亞犯罪飆漲期間提出，並在之後兩年內修訂後重提。去年，該提案在州參議會以壓倒性優勢通過，雖未在眾議會得到通過，但在參眾兩會共爭取到49名共同提案人。

劉醇逸表示，長久以來，亞太裔美國人對社會的貢獻一直被邊緣化，在課堂上也並沒有得到合理的體現，讓一代代美國人對真正的歷史沒有正確的理解，「美國亞太裔的歷史也是美國的歷史」，劉醇逸認為，種族的標籤和「有色眼鏡」需要以正確的教育來消弭，通過歷史、文化等知識的科普，人們能夠正視亞裔 的地位和貢獻。

李榮恩也指出，教授亞太裔歷史幫助體現美國多元、多樣的文化結構，也對於培養下一代的欣賞能力及包容性十分重要；「通過介紹亞太裔美國人的貢獻及韌性，我們為學生提供了一個更完整和準確的國家歷史寫照，同時激勵他們建立一個更公正和公平的未來。」

華人家長王女士表示，像她兒子一樣在美國出生長大的華裔小孩，難免在成長過程中會遇到身分認同問題。「他會覺得自己並不是一個完全的美國人，也不是一個完全的中國人」，王女士認為，若亞太裔歷史得以在課堂中有更多的呈現，也能讓ABC們更好地接受自己的身分。