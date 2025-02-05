報告：未來15年 洪災恐損紐約2萬棟房

據一項報告指出，由於漲潮和風暴引發洪災等的影響，紐約市在未來15年可能會損失多達1萬9300棟房屋。(本報檔案照)

非盈利機構「區域計畫協會」(Regional Plan Association)近期發布一則報告指，由於漲潮和風暴引發洪災 等的影響，紐約市 在未來15年可能會損失多達1萬9300棟房屋，比2012年的颶風珊迪(Hurricane Sandy)引發的損失還要多，「這是我們版本的洛杉磯 野火。」

此外，到了2040年，全市五大區額外的2萬4300棟房屋可能會在一場風暴中便遭到嚴重損壞，與此同時，威徹斯特(Westchester)和長島在內的地區，可能會損失數萬套住房。

「區域計畫協會」先前也研究了正經歷著氣候變遷引發衝擊的洛杉磯，野火摧毀了1萬6000多所房屋、學校、宗教場所、以及企業等，大量民眾流離失所；洛杉磯的火災敲響了紐約的警鐘，在這裡，洪災是氣候變遷帶來的嚴重問題。

「(洪災)是我們版本的洛杉磯野火」，紐約植物園保護和恢復生態中心的副總裁桑德森(Eric Sanderson)表示，紐約地區已體驗過了沿海洪水帶來的破壞，颶風珊迪共損壞了長島10萬棟、紐約市近7萬棟住房，其中的20%再也無法居住，而未來風暴和洪災的破壞預計會更嚴重。

據這項研究，皇后區洛克威(Rockaways)和布羅德海峽(Broad Channel)是全市中面臨最高風險的社區，其次是皇后區霍華德海灘(Howard Beach)、漢密爾頓海灘(Hamilton Beach)、South Ozone Park、布碌崙(布魯克林)Bergen Beach、卡納西(Canarsie)和Flatlands等，其中很多社區已因為海平面上升而引發漲潮帶來的洪災。

此外，地下室公寓也面臨更大的洪災威脅，2021年颶風艾妲(Hurricane Ida)影響了紐約市約3萬3500棟建築，給紐約州造成75億元的損失，超過100個家庭在一年多的時間內無家可歸，且始終找不到能夠負擔的永久房屋。

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)過去一項研究便表明，紐約市超過4000套地下室公寓(通常為低收入租戶的住所)，更容易遭洪水襲擊。