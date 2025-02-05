我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

報告：未來15年 洪災恐損紐約2萬棟房

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據一項報告指出，由於漲潮和風暴引發洪災等的影響，紐約市在未來15年可能會損失多達1萬9300棟房屋。(本報檔案照)
據一項報告指出，由於漲潮和風暴引發洪災等的影響，紐約市在未來15年可能會損失多達1萬9300棟房屋。(本報檔案照)

非盈利機構「區域計畫協會」(Regional Plan Association)近期發布一則報告指，由於漲潮和風暴引發洪災等的影響，紐約市在未來15年可能會損失多達1萬9300棟房屋，比2012年的颶風珊迪(Hurricane Sandy)引發的損失還要多，「這是我們版本的洛杉磯野火。」

此外，到了2040年，全市五大區額外的2萬4300棟房屋可能會在一場風暴中便遭到嚴重損壞，與此同時，威徹斯特(Westchester)和長島在內的地區，可能會損失數萬套住房。

「區域計畫協會」先前也研究了正經歷著氣候變遷引發衝擊的洛杉磯，野火摧毀了1萬6000多所房屋、學校、宗教場所、以及企業等，大量民眾流離失所；洛杉磯的火災敲響了紐約的警鐘，在這裡，洪災是氣候變遷帶來的嚴重問題。

「(洪災)是我們版本的洛杉磯野火」，紐約植物園保護和恢復生態中心的副總裁桑德森(Eric Sanderson)表示，紐約地區已體驗過了沿海洪水帶來的破壞，颶風珊迪共損壞了長島10萬棟、紐約市近7萬棟住房，其中的20%再也無法居住，而未來風暴和洪災的破壞預計會更嚴重。

據這項研究，皇后區洛克威(Rockaways)和布羅德海峽(Broad Channel)是全市中面臨最高風險的社區，其次是皇后區霍華德海灘(Howard Beach)、漢密爾頓海灘(Hamilton Beach)、South Ozone Park、布碌崙(布魯克林)Bergen Beach、卡納西(Canarsie)和Flatlands等，其中很多社區已因為海平面上升而引發漲潮帶來的洪災。

此外，地下室公寓也面臨更大的洪災威脅，2021年颶風艾妲(Hurricane Ida)影響了紐約市約3萬3500棟建築，給紐約州造成75億元的損失，超過100個家庭在一年多的時間內無家可歸，且始終找不到能夠負擔的永久房屋。

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)過去一項研究便表明，紐約市超過4000套地下室公寓(通常為低收入租戶的住所)，更容易遭洪水襲擊。

洪災 紐約市 洛杉磯

上一則

風暴雪周四來襲 最強降水恰逢通勤高峰

下一則

法拉盛KTV裡搶麥克風 華女抄壺砸人被緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約第一手工起司蛋糕 老饕曝「甜度剛好」：每次經過必買

紐約第一手工起司蛋糕 老饕曝「甜度剛好」：每次經過必買
應對野火災害 南加政府協會升級住房環境土地規劃工具

應對野火災害 南加政府協會升級住房環境土地規劃工具
洛杉磯野火效應 State Farm要漲保費22%

洛杉磯野火效應 State Farm要漲保費22%
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到