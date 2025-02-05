霍楚會加拿大總領事 談紐約人生活負擔

霍楚4日與加拿大駐紐約總領事克拉克會晤。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)4日與加拿大 駐紐約總領事克拉克(Tom Clark)舉行閉門會議，她在會議後發布聲明指，此次會議是因關切紐約人民的生活成本問題，而與加拿大方面進行的交流，然而她未透露兩人的具體對話。

川普總統3日與墨西哥和加拿大領袖通話後，宣布暫停課徵高關稅30天，尋求與兩國達成協議的可能性；加、墨兩國也分別讓步，承諾投入資源，並增派人員至邊境 ，防止芬太尼(fentanyl)流入美國。

4日霍楚在州議會大廈與克拉克舉行閉門會議，但在會議結束後，她向媒體開放拍照和攝影的機會；霍楚之後發布聲明稱，她關注的是紐約人的生活負擔能力，而取決於白宮的下一步決定，將會影響與加拿大的關係，「所以現在我們在這裡進行這個對話，是很重要的。」

她也說，近來所有物價的成本已經在上漲，人們感到很焦慮，一個四口之家的總費用，將上漲1300元至3000元不等，「我正在努力用我的預算把錢放回人民的口袋中，我最不想看到的是他們從口袋裡又掏出錢來，支付高昂的費用。」

克拉克在會議中則提過，貿易關係是國與國之間的關鍵之一，對此霍楚非常認同，並認為貿易關係對像紐約等地方而言，影響的生活成本是舉足輕重的；霍楚也向克拉克說，這些外交關係對她而言很重要，歡迎他每年都安排一次這樣的會面，讓雙方有討論共同利益、政策等問題的機會。