風暴雪周四來襲 最強降水恰逢通勤高峰

新風暴周四抵達紐約，料將伴隨降雪和凍雨，圖為日前長島雪景。(記者劉梓祁╱攝影)

根據國家氣象局(NWS)預報，一股快速移動的冬季風暴，預計於6日(周四)清晨侵襲紐約及周邊都會區，並將帶來降雪、雨夾雪以及後續雨勢；氣象局指出，降水將自5日(周三)深夜起陸續開始，至6日早見進入高峰，預計6日傍晚即可逐漸放晴。

NWS氣象預報員表示，「由於這是一個快速移動的天氣系統，多數降水可能集中在周四清晨至中午前後的六至九小時內。」當局同時提醒，最強降水時段恰逢上班通勤高峰，預計先以降雪形式登場，隨著氣溫逐漸升高而轉為雨夾雪，最終變為純雨。

氣象局指出，沿海地區升溫速度最快，預料較早轉為降雨；相對地，新澤西州 (New Jersey)北部及哈德遜河谷(Hudson Valley)下游內陸地區因升溫較慢，降雪與雨夾雪的時段將較長。

在紐約市 ，預計可能出現最高約2吋的降雪量，隨後逐漸轉為雨夾雪及雨勢。雖然晨間的積雪預計或達數吋，但隨著午後氣溫上升，積雪將迅速融化。根據預報，周四氣溫仍可達到40度上下。

氣象預報顯示，盡管此輪風暴預計快速移動，但惡劣天氣並不會因此告一段落。預報指在7日(周五)天氣相對平穩後，另一波降雪、雨夾雪以及雨勢預計於8日(周六)下午開始，一直持續至9日(周日)清晨。

NWS進一步指出，「8日傍晚開始降雪，預計會逐漸混合雨夾雪與凍雨，特別是在紐約市都會區以北及以西地區。對於紐約市及長島 而言，降雪將最先轉為純雨，內陸地區則可能要到周日天亮後才逐漸轉為雨勢。」

6日午後與周9日清晨皆有機會出現少量結冰的情況，不過氣象專家指出，紐約市五大行政區內結冰風險相對較低。新澤西北部以及哈德遜河谷下游地區，則是最需要留意冰層累積的區域。