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美國酒店華裔協會 華埠慶18周年

記者劉梓祁╱紐約報導
美國酒店華裔協會18周年慶典。(主辦方提供)
美國酒店華裔協會18周年慶典。(主辦方提供)

美國酒店華裔協會日前在曼哈頓華埠舉行18周年慶典暨表先進會賀新年籌款晚宴，以「金蛇降世，人間福安」為主題，現場吸引超過300名來自各區酒店業者、社區領袖及商界代表出席。

根據主辦方提供的資料，近年來紐約市旅遊業回溫，為酒店業帶來新一輪經濟動力。酒店華裔協會董事會主席黃華清在現場致詞時，回顧協會成立18年來的艱辛過程，並感謝會員、各大酒店管理層、社會人士以及市議員馬泰(Chris Marte)和黃敏儀(Sandra Ung)的資金支持。

協會主席陳樂英表示，隨著旅遊業逐漸復甦，酒店業提供更多就業機會，協會也在過去一年為新移民和有意進入酒店行業的人士牽線搭橋。大學畢業後投身酒店業的協會行政總監莫宇帆在活動上分享，自己因幼時跟隨母親於協會擔任義工而熟悉該組織，並感謝酒店工作帶給他家庭經濟上的穩定，也讓他得以完成學業。

據介紹，協會今年為多位會員頒發總統義工獎、酒店企業領袖獎、社區特別成就獎、社區貢獻獎及「2024年度金星獎」。出席慶祝活動的協會顧問包括黎偉業伉儷、余安娜伉儷、陳逸民伉儷、黃偉靈、蔡裕明、湯鑫墀、雷怡及雷秀淳。

華裔 華埠 就業

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