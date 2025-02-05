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紐約第26學區委員會 公開招募新成員

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市第26學區委員會(CEC26)，目前有一個成員空缺，現向學區內的家長或監護人開放申請。圖為第26學區委員會會議。(視頻會議截圖)
紐約市第26學區委員會(CEC26)，目前有一個成員空缺，現向學區內的家長或監護人開放申請。圖為第26學區委員會會議。(視頻會議截圖)

紐約市第26學區委員會(CEC26)，目前有一個成員空缺，現向學區內的家長或監護人開放申請，鼓勵符合資格者踴躍參與，為改善學區教育環境、提升學生學業成就貢獻力量。

據悉，CEC26負責監督紐約市第26學區的公立學校，該學區涵蓋皇后區貝賽、奧克蘭花園(Oakland Gardens)、新鮮草原(Fresh Meadows)、道格拉斯頓(Douglaston)、小頸、荷利斯(Hollis)及橡園(Glen Oaks)等地區，是紐約市公立學校系統內學術表現最優秀的學區之一。

CEC26作為學區與市教育局之間的橋梁，成員需與學校領導團隊合作，確保學區資源分配公平合理，促進學生學業成就，並向市教育局提供政策建議。委員會的職責包括審批學校畫區、評估社區教育總監的表現、監督學區內教育計畫的成效，並定期與教育總監及社區代表舉行會議，共同研討學區發展方向。

凡是第26學區內在籍學生的家長或監護人皆可申請，申請者需填寫申請表shorturl.at/rrSdE，並於2月8日(周六)前將資料發送至[email protected]。如需更多資訊，請發送郵件至[email protected]

學區 紐約市 教育局

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