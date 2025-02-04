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皇后區夜店槍擊案未破 社區憂安全隱患

記者尤昱程╱紐約報導
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紐約皇后區牙買加地區夜店於1月1日深夜發生大規模槍擊導致十人受傷，警方經過一個月的調查後還是未能找出嫌犯。(歐新社)
紐約皇后區牙買加地區夜店於1月1日深夜發生大規模槍擊導致十人受傷，警方經過一個月的調查後還是未能找出嫌犯。(歐新社)

皇后區牙買加(Jamaica)一間夜店於1月1日發生槍擊案，四名槍手在夜店外開槍，導致十名青少年受傷，案發至今已過已過一個月，尚無人被捕，引發社區關注。

據了解，該夜店過去一年內曾發生兩起槍擊案，去年1月及4月分別有一人和兩人受傷。警方表示，自4月案後已加強安檢並派駐警力，然而元旦當晚並無警員在場，安全措施未能阻止槍擊發生。

根據警方報告，槍手在15秒內開了約30槍，隨後駕車逃逸。傷者均在康復中，警方未公開身分。調查顯示，該槍擊案與布碌崙(布魯克林)北部七起槍案相關，涉及幫派衝突，案發當晚活動為去年遭槍殺的16歲少年蒙戈(Taearion Mungo)的追思會。

在皇后區南區勤務指揮中心(Queens South Patrol Bureau)社區會議上，副督察克萊門特(Ralph Clement)表示，警方與市府官員曾在去年4月案後與該夜店達成協議，要求活動前須通報警方，並在特定活動安排警力駐守，然而元旦當日夜店未履行通知義務。

市警局副局長威廉姆斯(Kevin Williams)表示，蒙戈的家屬因無法在布碌崙找到場地，才改至牙買加舉辦追思會。夜店方則稱，主辦方在預訂場地時並未告知蒙戈死於槍擊，導致夜店未主動向警方通報。

事發後，市府與警方已對該夜店提出更嚴格規定，要求夜店每月提交活動日程，違者恐面臨市府多部門聯合執法，包括酒類、消防與衛生檢查等措施。

市小企業局發言人喬丹(Joseph Jourdan)表示，與夜店建立合作機制有助於減少事件，過去六個月內未發生重大案件即為證明。然而，當地社區人士憂心警方未能迅速破案，認為夜店頻發槍擊已影響居民安全。

槍擊 布碌崙 皇后區

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