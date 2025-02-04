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增教學設施 法拉盛等公校獲近2500萬

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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皇后區區長理查茲宣布，在2025財年向皇后區學校撥款逾2470萬元資本資金。(取自理查茲X平台)
皇后區區長理查茲宣布，在2025財年向皇后區學校撥款逾2470萬元資本資金。(取自理查茲X平台)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)3日宣布，在2025財年向皇后區學校撥款逾2470萬元資本資金(capital funding)，用於幫助新建多種教學設施，並確保學校建築本身得到良好維護。收到撥款的學校，也包括位於法拉盛、貝賽等地華人子弟眾多的公校。

理查茲表示，2470萬元資本資金，將用於幫助建設烹飪藝術教學廚房、媒體中心、水培實驗室等，也確保更好地維護學校建築，「優質教育不僅僅是教授學生基礎知識，更應真正幫助今天的年輕人為未來的職業生涯做好準備，而這正是我們在皇后區所打造的教育體系，讓孩子們在未來做好最佳地準備。」

位於牙買加校園(Jamaica Educational Campus)的四所學校皇后學院高中(Queens Collegiate)、牙買加科學之門學校(Jamaica Gateway to the Sciences)、社區領導高中(High School for Community Leadership)、以及山坡藝術與文學學院(Hillside Arts and Letters Academy)共獲得400萬元的資本資金，用於建設一座最先進的烹飪藝術教學廚房，該筆撥款也是本財年金額最高的一筆校園投資。

此前，亞裔學生過半的法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)，也曾被撥款建造烹飪教室，廚房設備可作大容量的拉麵、越南河粉等亞裔美食。理查茲對此表示，在美國，餐飲服務業為第二大雇主「如果我們不在烹飪藝術方面訓練孩子們，我們就沒有為他們的成功做準備。」

據悉，其餘獲得撥款的學校，也包括法拉盛、貝賽、森林小丘等地華人子弟眾多的公校，包括法拉盛高中、貝賽高中、森林小丘高中、真理學院(Veritas Academy)等，其中貝賽高中獲得100萬元撥款，用以翻新運動場。

法拉盛 皇后區 亞裔

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