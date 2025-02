增教學設施 法拉盛等公校獲近2500萬

皇后區區長理查茲宣布,在2025財年向皇后區學校撥款逾2470萬元資本資金。(取自理查茲X平台)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)3日宣布,在2025財年向皇后區學校撥款逾2470萬元資本資金(capital funding),用於幫助新建多種教學設施,並確保學校建築本身得到良好維護。收到撥款的學校,也包括位於法拉盛 、貝賽等地華人子弟眾多的公校。

理查茲表示,2470萬元資本資金,將用於幫助建設烹飪藝術教學廚房、媒體中心、水培實驗室等,也確保更好地維護學校建築,「優質教育不僅僅是教授學生基礎知識,更應真正幫助今天的年輕人為未來的職業生涯做好準備,而這正是我們在皇后區所打造的教育體系,讓孩子們在未來做好最佳地準備。」

位於牙買加校園(Jamaica Educational Campus)的四所學校皇后學院高中(Queens Collegiate)、牙買加科學之門學校(Jamaica Gateway to the Sciences)、社區領導高中(High School for Community Leadership)、以及山坡藝術與文學學院(Hillside Arts and Letters Academy)共獲得400萬元的資本資金,用於建設一座最先進的烹飪藝術教學廚房,該筆撥款也是本財年金額最高的一筆校園投資。

此前,亞裔 學生過半的法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School),也曾被撥款建造烹飪教室,廚房設備可作大容量的拉麵、越南河粉等亞裔美食。理查茲對此表示,在美國,餐飲服務業為第二大雇主「如果我們不在烹飪藝術方面訓練孩子們,我們就沒有為他們的成功做準備。」

據悉,其餘獲得撥款的學校,也包括法拉盛、貝賽、森林小丘等地華人子弟眾多的公校,包括法拉盛高中、貝賽高中、森林小丘高中、真理學院(Veritas Academy)等,其中貝賽高中獲得100萬元撥款,用以翻新運動場。