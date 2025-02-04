「婦女月」傑出表彰 議員籲社區提名

3月是婦女歷史月。布碌崙 (布魯克林)州眾議員 寇頓(William Colton) 和市議員莊文怡近日正在籌畫這一年一度的紀念活動，表彰為社區做貢獻的傑出女性。他們為此呼籲社區大眾推薦，提出心目中的傑出女性人選。

與往年的評選一樣，要求獲得該獎項的婦女能代表該地區的族裔多樣性和職業多樣性，被提名者可以是在商業、教育、人道主義工作、軍事服務、社區/公民事務、醫療 保健、政府或志願服務等各領域有突出貢獻的女性。

「表彰那些堅強、有才華的女性真的很重要，正是她們的努力讓我們美好的社區更適合於居住、工作和養家」，寇頓說，「這些卓越的女性每天都在發揮積極作用，她們是孩子的榜樣，孩子從她們身上學到堅持立場和為社區做貢獻的品質，孩子們如果將其銘記在心，今後將受益匪淺。」

莊文怡說，她很榮幸能與寇頓一起表彰社區傑出女性。「作為市議會婦女核心小組的成員，我知道有很多女性可以獲得這一榮譽。正因為如此，我鼓勵大家都來提名，我期待著3月份為所有獲獎者頒獎。」

希望提名傑出女性者可以發送電子郵件至[email protected] 或致電(718)236-1598。所有提名必須在3月14日前提交。表彰儀式將於3月23日下午2時在位於18大道8711號的義大利 社區中心舉行。