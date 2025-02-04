紐約市流感攀高峰 市府促多檢測、打疫苗

本季，紐約市流感病例總數達到近五年內新高，市衛生局敦促市民接種疫苗。 (本報檔案照)

本季，紐約市 流感病例總數達到近五年內新高，截止1月25日，共有2萬3000人感染；市衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)官員近日敦促市民接種疫苗，在症狀出現變化時不要掉以輕心。

根據數據，紐約市在1月25日計入流感病例2萬3000起，已經突破過去五年內病例數峰值約4000起，且仍在每周上漲。據官員表示，本季迄今已有一名兒童死於流感病毒。

「流感季節已在紐約市展開全面攻勢」，市衛生局在社群媒體X發布推文稱，「病例正持續增加，目前報告的病例已高於往年的高峰期」。

根據紐約州衛生廳的資料，流感病例也在全州範圍內激增。截至1月25日，衛生廳計入了近5萬2000個陽性病例，比前一周增加6%。官員表示，這是本季流感廣泛傳播的連續第七周，因流感住院的患者人數也上升了11%，達到3000餘人。

流感的潛伏期通常為一至四日，市衛生局表示，任何感到不適的人都應該立即接受流感檢測 ，以防止產生嚴重的併發症。而患者若感到呼吸急促、胸口疼痛、嚴重虛弱或肌肉疼痛，應致電家庭醫生，或前往急診室。

在預防方面，官員建議民眾在公共場合戴上口罩、在咳嗽和打噴嚏時注意用手肘或紙巾遮住、經常洗手或消毒，且鼓勵任何六個月及以上的人接種疫苗，尤其是幼童、老年人、孕婦或有基礎疾病的等高風險人群。

市民可以前往CVS、Walgreens等藥店，或各醫院接種流感疫苗 ，絕大部分醫療保險都可報銷疫苗費用，且多數地點都無需預約即可接種；同時，Walgreens也提供免費流感檢測。讀者可前往市府官方網站查看就近的疫苗接種點vaccinefinder.nyc.gov。