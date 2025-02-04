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基督教角聲佈道團移民工作坊 助華人了解權益防範詐騙

記者高雲兒／紐約報導
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基督教角聲佈道團將於2月6日(周四)下午1時，舉辦「了解您的權利並保持安全」移民工作坊。(主辦方提供)
基督教角聲佈道團將於2月6日(周四)下午1時，舉辦「了解您的權利並保持安全」移民工作坊。(主辦方提供)

為協助華人移民社區了解自身權益並防範詐騙，基督教角聲佈道團將於2月6日(周四)下午1時，在皇后區法拉盛舉辦「了解您的權利並保持安全」移民工作坊。本次講座特別邀請美國國土安全部(DHS)社區關係官Sonia Thomas及司法部(DOJ)社區關係服務處Kimberly McDonald擔任主講嘉賓，提供權威資訊，幫助移民社區提升法律意識。

角聲事工總幹事兼牧師陳熾表示，近年移民詐騙案件頻繁發生，許多移民因缺乏相關法律知識成為受害者。本次活動由政府機構專家親自講解，向社區提供準確、可靠的移民資訊，幫助民眾提高警惕，保護自身權益。角聲佈道團表示，希望透過這類活動，為移民社區提供實質幫助，推動社區安全與穩定。

本次講座將聚焦兩大主題，包括為移民提供與拘留及受害者權利相關的資源，以及如何防範移民詐騙，避免落入不法分子設下的陷阱。主辦方特別提醒，此活動屬資訊性講座性質，現場不設問答環節。講座將以英語進行，並提供中文同步翻譯服務，以確保所有與會者都能充分理解講座內容。

為進一步回應社區需求，角聲佈道團在官方講座後特別安排第二部分「社區論壇」，邀請資深移民律師陳明利及劉汝華，與社區民眾進行深入對話，探討當前移民政策下的挑戰及應對策略。與第一部分的官方資訊講座不同，論壇將採取開放互動形式，現場觀眾可就自身關切的移民議題自由發問。兩位律師將就近期移民政策趨嚴對移民群體的影響及實務案例分享，並針對移民身分的穩定性提供具體法律建議。

活動在2月6日(周四)下午1時，將於法拉盛福音廣場舉行，地址為緬街42-35號二樓。活動免費入場，無需預先報名。如需更多資訊，請聯繫基督教角聲佈道團(718)799-8213。

移民 法拉盛 司法部

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