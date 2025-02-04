911紀念博物館回饋紐約客 2月起每月首個周日免費

九一一國家紀念博物館將於2月起，於每月首個周日免費開放給紐約客參觀。(路透)

位於曼哈頓下城世界貿易中心(World Trade Center)的九一一 國家紀念博物館 (National September 11 Memorial & Museum)近日宣布，在獲得一筆50萬的慈善捐款後，將於2月起推出每月首個周日免費開放，讓在紐約市 居住、工作和讀書的民眾免費參觀。

消息指出，該博物館近期獲得紐約卡內基公司(Carnegie Corporation of New York)的50萬元善款，因而擴展免費開放項目，從2月2日(周日)起開始推行；民眾可在每個免費開放日的下午4時至晚上7時之間造訪博物館，進入博物館需展示身分證(ID)。

九一一國家紀念博物館過去曾提供周一免費參觀的計畫，但現在由新的項目取而代之；負責人表示，他們抱著「永不忘記」(Never Forget)的精神，致力於邀請大家銘記恐襲事件給人們帶來的震撼，並重溫事發後籠罩紐約市和美國的社區氛圍和凝聚力。

據悉，所有在紐約市和周邊地區居住、工作和讀書的紐約客都能領取免費門票，門票將在每月的第一個周日前釋出，民眾可前往www.911memorial.org/firstsundays了解詳情；最後，九一一事件中受害者的家屬將可免費進入博物館。

九一一紀念博物館存有1萬多件展品、2000多份第一手口述錄音，還配備顯示照片和視頻證物，加深對這一重要歷史事件的了解；這裡詳細記錄並紀念了改變美國的那一天，民眾將會發現從廢墟中湧現出的英雄主義、堅韌和團結的故事，通過互動展示，也會看到九一一事件如何改變全球政治、國家安全和集體意識，對世界造成了重大的影響。