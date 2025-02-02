瘋狂盜駕地鐵2車廂 紐約市6青少年遭通緝

警方目前正在通緝六名涉嫌盜竊和行駛地鐵列車的青少年，最後一次出現的身影是在日落公園。(市警提供)

紐約市警日前發布消息指，六名青少年涉嫌破壞地鐵控制室的黑匣子，盜竊並危險駕駛至少兩個地鐵車廂，瘋狂的行徑引發熱議；大都會運輸署(MTA )已通知警方調查，表示監控錄像捕捉到六人的最後一次身影，他們曾出現在布碌崙(布魯克林)日落公園 的36街地鐵站 ，警方呼籲民眾提供線索，幫助早日逮捕嫌犯。

警方在1月26日早上10時左右被MTA高層通知，指25日晚間的10時30分起，至當日凌晨3時30分，有幾輛列車的黑匣子失靈停用，後來才知道被人盜竊行駛；警方的調查披露，其中一輛R車被盜竊後，在皇后區靠近森林小丘站的一段軌道上被發現，另一輛車廂的門鎖被破壞，最後停靠在布碌崙一帶。

據悉，警方一開始以為只有三名男子參與了這起案件，但更多的監控錄像視頻顯示，作案者一共有六人；此外嫌犯中有人當場拍攝了視頻並上載至社群媒體，視頻顯示他們曾在快車軌道上至少經過了當地的一個車站，並遇到了至少一個地鐵信號，過程中他們擔心被行駛經過的MTA員工看到，緊忙叫在場的人捂住臉，在其他流出的視頻中，還看到嫌犯試圖操控裝置，讓地鐵倒退行駛。

針對此案件，MT執行長利博(Janno Lieber)表示很惱火，他透露向內部團隊人員訓話，了解擱置車廂的停放問題、以及可能造成的安全漏洞，還有塔台為何沒有注意到有未授權行駛的地鐵等。