繁榮布碌崙協會迎新春 「歡樂」8大道

繁榮布碌崙協會2月1日於8大道舉行「新春歡樂節」。(記者馬璿╱攝影)

繁榮布碌崙 (布魯克林)協會(BBA)2月1日於8大道舉行「新春歡樂節」，除輪番上演多場表演活動、邀請眾多民選官員外，50至60街也成為街坊鄰居歡慶共享春節的舞台。

當日除邀請市警隊開場外，更有管樂團、舞龍舞獅與多項歌舞表演，為新春慶典揭幕。繁榮布碌崙協會會長黃啟旺說道，BBA扎根8大道已久，能在此慶祝華人 最重要的節日，深感榮幸，如今華人群體影響力漸增，華人不只應該要歡慶屬於自己的節日，更應該向外界傳播傳統風俗，是作為移民華人的責任。

他也感謝支持此活動的民選官員與警界人士，在市議員莊文怡的協助下，此活動克服重重困難終於順利舉行，接下來BBA也會持續為社區的繁榮努力，盼民眾繼續支持。