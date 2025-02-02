繁榮布碌崙協會迎新春 「歡樂」8大道
繁榮布碌崙(布魯克林)協會(BBA)2月1日於8大道舉行「新春歡樂節」，除輪番上演多場表演活動、邀請眾多民選官員外，50至60街也成為街坊鄰居歡慶共享春節的舞台。
當日除邀請市警隊開場外，更有管樂團、舞龍舞獅與多項歌舞表演，為新春慶典揭幕。繁榮布碌崙協會會長黃啟旺說道，BBA扎根8大道已久，能在此慶祝華人最重要的節日，深感榮幸，如今華人群體影響力漸增，華人不只應該要歡慶屬於自己的節日，更應該向外界傳播傳統風俗，是作為移民華人的責任。
他也感謝支持此活動的民選官員與警界人士，在市議員莊文怡的協助下，此活動克服重重困難終於順利舉行，接下來BBA也會持續為社區的繁榮努力，盼民眾繼續支持。
現場也邀請眾多民選官員與社區領袖參與，州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、布碌崙共和黨俱樂部主席巴薩米安(Richard Barsamian)、布碌崙保守黨俱樂部主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、保守黨行政總監狄鍾琪、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧與市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)外，榮譽協辦組織警民社安協會與美國紐約華人聯合會，以及贊助單位美國福建同鄉會、美國福建三山會館、美國福建前洋同鄉會、美國福州亭江聯合總會、美國福建總商會及台山婦女聯合會等組織皆共襄盛舉。
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