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「這個女人」 導演阿爛：勾勒非傳統女性精神

記者范航瑜╱紐約報導
中國青年導演阿爛的首部劇情長片「這個女人」，首登曼哈頓下東城的藝術影院Metrograph放映。(主辦方提供)
中國青年導演阿爛的首部劇情長片「這個女人」，首登曼哈頓下東城的藝術影院Metrograph放映。(主辦方提供)

2023年，中國青年導演阿爛憑藉首部劇情長片「這個女人」入圍金馬獎最佳新導演，這部以新冠疫情為背景、聚焦當代女性生存困境的作品，以類紀錄片的筆觸，勾勒出一幅非傳統女性的精神圖景。1月31日，「這個女人」首登曼哈頓下東城藝術影院Metrograph，導演阿爛在播映後分享影片的創作歷程、拍攝挑戰及其對女性議題的關注。

「這個女人」誕生於疫情的第二年，彼時阿爛剛從北京遷居至河北交界處。經濟壓力、育兒責任與自由職業的不穩定性，讓她深感「身心與外部世界同時被封鎖」，這種壓抑催生了創作的衝動。她想記錄那些在現實夾縫中掙扎，卻仍試圖尋找自我的女性。

阿爛的十年好友、女主角李害害的故事成為影片核心。這位35歲的母親曾從事影視行業，後辭職轉戰房地產銷售，最終與阿爛合作拍電影。片中，李害害的丈夫、母親與女兒悉數現身，演繹真實生活，影片採用紀錄片式手法，歷時40天拍攝，演員即興發揮，場景隨時空自然流動，最終拼貼出女性在婚姻、生育與職業之間的困惑與突圍。

阿爛透露，創作靈感最初來自她對「買房女性」群體的關注。在她看來，購房不僅是中國人眼中的「人生大事」，更是女性爭取獨立空間的隱喻。但在拍攝過程中，這一關注逐漸演變為對「這個女人」的興趣，影片也融入了購房之外的內容。

盡管影片深植於中國語境，呈現疫情封控、北漂買房等元素，阿爛認為其核心命題具備世界性，並不擔心本次北美上映會有「水土不服」的問題，「從小地方遷徙至大城市、城市化進程中的個體困境，這是全球共通的故事。」

本片北美發行由光羽電影節促成，策展總監王詩宇坦言，華語獨立電影在美推廣不易，「發行商往往因缺乏商業性而卻步，即便被美國發行商買下，宣傳資源仍顯不足，也難以觸及真正感興趣的觀眾，包括華人社群與留學生群體。因此，許多電影在市場上缺乏吸引力，發行商不願投入資源推廣。」

然而，Metrograph院線被影片的「赤誠」所打動，最終促成合作，「美國藝術院線鮮少願意嘗試這類新導演的首作，尤其是缺乏商業性的作品。但Metrograph的策展方向偏好這類獨立風格，我們非常感謝他們慧眼識珠」，王詩宇說。

導演阿爛分享影片的創作歷程、拍攝挑戰及其對女性議題的關注。(截自視頻會議)
導演阿爛分享影片的創作歷程、拍攝挑戰及其對女性議題的關注。(截自視頻會議)

疫情 入圍 曼哈頓

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