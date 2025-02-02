美國華人博物館 互動體驗慶春節

為兒童提供的手工藝坊均以蛇年為主題。(記者范航瑜╱攝影)

美國華人博物館 (MOCA)2月1日舉行了一年一度的農曆新年慶祝活動，今年首採分流制，分為上午與下午兩場，吸引700餘人參與，透過表演、手工藝、故事會等體驗春節 氛圍，也讓不同文化背景的訪客感受中華傳統。

當日的活動包括彩帶舞、扇子舞、農曆新年傳說故事、12生肖主題尋寶等，為兒童提供的手工藝坊均以蛇年為主題，參與者可製作新年花朵、蛇形沙槌等應景飾品。美東體育會的舞獅表演更特別呼應蛇年，舞獅嘴中叼著一條「蛇」，引起觀眾陣陣驚喜。

MOCA館長李汝乾(Michael Lee)表示，春節活動是博物館一年中最為盛大的活動。農曆新年象徵華人文化，而MOCA正是讓外界深入了解華人社群的窗口，「對外地訪客而言，這是難得的機會，一天之內便可體驗多元的中華文化，從手工藝、遊戲、慶典到烹飪示範，應有盡有。」

今年活動包括烹飪示範，邀請專業廚師展示節慶料理，上午場示範湯圓製作，讓非華裔家庭體驗這道具有團圓寓意的傳統甜點，下午場則介紹長壽麵，象徵延年益壽，並現場演示手工製麵過程。李汝乾表示，「我祖籍中國南方，過年時家裡一般吃髮菜和冬菇，其實不常吃湯圓。透過這些活動，不同地域的文化碰撞，我也會覺得大開眼界。」

關於每年的「農曆新年」(Lunar New Year)與「中國新年」(Chinese New Year)的稱謂之爭，李汝乾表示，MOCA作為美國華人博物館，當然認同「中國新年」的說法，畢竟華人是最早將這一節慶帶入美國，並加以發揚的群體，但博物館同時也尊重其他文化對此節日的詮釋，「兩種稱謂皆可並行，關鍵是讓所有參與者感到被包容與接納。」