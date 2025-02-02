市議會提案 續簽緊急庇護所需通知社區領袖

位於特拉維斯荒野大道的兩間平價連鎖酒店，被市府改建成緊急庇護所。(圖片截取自谷歌街景圖)

史泰登島第50選區市議員卡爾(David Carr)日前在市議會提案，要求市遊民服務局(Department of Homeless Services，簡稱DHS)在續簽緊急庇護 所前應先通知社區領袖。他指出，特拉維斯區(Travis)居民自2023年對該區酒店改建的庇護所提出了長期抗議，這是他提出該案的主要原因。

2023年6月位於特拉維斯荒野大道(Travis Wild Avenue)上兩間平價連鎖酒店的移民 庇護所合約到期後，當地居民便和市府抗爭，希望關閉設施；盡管民選官員已介入，並呼籲市府積極與當地居民展開對話，市府仍以緊急需求決定續簽合約。去年9月初民選官員再次呼籲停止續簽後，如今尚未獲得回應，原先市府預計庇護所將會營運6至9個月，但至今超過一年仍未有喊停跡象。

據悉，紐約市行政法規規定在興建庇護所時須通知當地社區領袖，但此規定並不包含緊急庇護所。而特拉維斯區周邊數個酒店在移民大量湧入之際，皆改建成無家可歸移民的庇護所，但由於被定為緊急庇護所之列，市府並未通知當地居民。

基於此事件持續發酵，卡爾便提出要修訂法案第1166條，要求市府及合作單位在續簽緊急庇護所合約前，應通知社區委員會和民選官員。他表示，當地居民被強迫接受庇護所，而民選官員將確保這情況若是發生在其他地區，大眾至少能掌握到所有的信息。

若該提案通過，未來相關單位要設立緊急庇護所時，應通知市議員、區長與社區委員會，並在續簽前90天提交報告。

共同簽署提案者包含市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)、史島民主黨市議員漢克斯(Kamillah Hanks)、布碌崙 (布魯克林)市議員路易斯(Farah Louis)、莊文怡。莊文怡表示，市府在庇護所問題上應與社區建立更透明的合作關係，並感謝來自常識黨團(Common Sense Caucus)的卡爾領導此議題。