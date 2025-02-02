我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

市議會提案 續簽緊急庇護所需通知社區領袖

記者馬璿╱紐約報導
位於特拉維斯荒野大道的兩間平價連鎖酒店，被市府改建成緊急庇護所。(圖片截取自谷歌街景圖)
位於特拉維斯荒野大道的兩間平價連鎖酒店，被市府改建成緊急庇護所。(圖片截取自谷歌街景圖)

史泰登島第50選區市議員卡爾(David Carr)日前在市議會提案，要求市遊民服務局(Department of Homeless Services，簡稱DHS)在續簽緊急庇護所前應先通知社區領袖。他指出，特拉維斯區(Travis)居民自2023年對該區酒店改建的庇護所提出了長期抗議，這是他提出該案的主要原因。

2023年6月位於特拉維斯荒野大道(Travis Wild Avenue)上兩間平價連鎖酒店的移民庇護所合約到期後，當地居民便和市府抗爭，希望關閉設施；盡管民選官員已介入，並呼籲市府積極與當地居民展開對話，市府仍以緊急需求決定續簽合約。去年9月初民選官員再次呼籲停止續簽後，如今尚未獲得回應，原先市府預計庇護所將會營運6至9個月，但至今超過一年仍未有喊停跡象。

據悉，紐約市行政法規規定在興建庇護所時須通知當地社區領袖，但此規定並不包含緊急庇護所。而特拉維斯區周邊數個酒店在移民大量湧入之際，皆改建成無家可歸移民的庇護所，但由於被定為緊急庇護所之列，市府並未通知當地居民。

基於此事件持續發酵，卡爾便提出要修訂法案第1166條，要求市府及合作單位在續簽緊急庇護所合約前，應通知社區委員會和民選官員。他表示，當地居民被強迫接受庇護所，而民選官員將確保這情況若是發生在其他地區，大眾至少能掌握到所有的信息。

若該提案通過，未來相關單位要設立緊急庇護所時，應通知市議員、區長與社區委員會，並在續簽前90天提交報告。

共同簽署提案者包含市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)、史島民主黨市議員漢克斯(Kamillah Hanks)、布碌崙(布魯克林)市議員路易斯(Farah Louis)、莊文怡。莊文怡表示，市府在庇護所問題上應與社區建立更透明的合作關係，並感謝來自常識黨團(Common Sense Caucus)的卡爾領導此議題。

庇護 移民 布碌崙

上一則

傳配合川普移民政策當籌碼 亞當斯盼撤貪腐案

下一則

亞當斯投書世報：已沒收2萬槍枝 保障市民安全
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

加快火災受損公寓修復提案 房東跳腳

加快火災受損公寓修復提案 房東跳腳
四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少 成績兩極化

四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少 成績兩極化
四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少

四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少
波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22
該計畫預計利用一條使用率偏低的貨運鐵路，建設連接皇后區傑克森高地與布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的輕軌線。(大都會運輸署提供)

MTA計畫造跨區快線輕軌 直通皇后區、布碌崙

2025-01-28 06:31

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過

五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過