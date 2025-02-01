紐約華人迎新春 民俗節熱鬧滿年味

民間藝術家張豔秋用紅包製作精美燈籠。(記者高雲兒╱攝影)

以傳承和弘揚中國民俗文化為宗旨的「2025第八屆紐約華人 華僑迎新春中國民俗文化節」，日前在法拉盛 舉行，當日活動吸引數以千計的民眾參加，共同感受濃濃的年味和中華傳統文化的魅力。

文化節活動異彩紛呈，現場匯聚來自中國各地的民俗文化攤位，書法家現場揮毫書寫春聯。(記者高雲兒╱攝影)

此次民俗文化節由紐約華人社團聯席會主辦，開幕剪綵儀式由該會主席陳梅、中國駐紐約總領事館的潘焱、紐約州眾議員 金兌鍚、市議員黃敏儀、市長代表顧雅明以及社區團體代表共同主持，儀式由劉豫主持。本屆文化節不僅成功吸引了大量華人，也吸引了眾多來自其他族裔的民眾參與，成為弘揚中華文化的重要窗口。

民俗攤主展示茶寵。(記者高雲兒╱攝影) 當日文化節的舞台表演引人注目。(記者高雲兒╱攝影)

陳梅在致辭中表示，今年的農曆新年意義非凡，因為「中國春節」於2024年12月4日被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作」名錄，同時農曆正月初一也被正式列為紐約公校的假期。她补充，本屆文化節旨在搭建中美文化交流的平台，通過展示中國民俗、文化、美食及旅遊，向主流社會展現中華文化的獨特魅力。

文化節活動異彩紛呈，現場匯聚來自中國各地的民俗文化攤位，知名書法家林金泉、劉雲強及王孔源現場揮毫書寫春聯，為民眾送上新春祝福；剪紙神童沈靜茹帶來趣味十足的剪紙表演，並將作品免費贈送參加者。此外，氣球手工、臉部彩繪等家庭互動活動吸引了大量小朋友的參與，現場歡聲笑語不斷。民間藝術家張豔秋用紅包製作精美燈籠，民俗藝人陳淑霞則教授立體春字與中國結的製作，讓民眾通過親身參與體驗傳統手工藝的魅力。