我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

紐約華人迎新春 民俗節熱鬧滿年味

記者高雲兒／紐約報導
民間藝術家張豔秋用紅包製作精美燈籠。(記者高雲兒╱攝影)
民間藝術家張豔秋用紅包製作精美燈籠。(記者高雲兒╱攝影)

以傳承和弘揚中國民俗文化為宗旨的「2025第八屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節」，日前在法拉盛舉行，當日活動吸引數以千計的民眾參加，共同感受濃濃的年味和中華傳統文化的魅力。

文化節活動異彩紛呈，現場匯聚來自中國各地的民俗文化攤位，書法家現場揮毫書寫春聯。...
文化節活動異彩紛呈，現場匯聚來自中國各地的民俗文化攤位，書法家現場揮毫書寫春聯。(記者高雲兒╱攝影)

此次民俗文化節由紐約華人社團聯席會主辦，開幕剪綵儀式由該會主席陳梅、中國駐紐約總領事館的潘焱、紐約州眾議員金兌鍚、市議員黃敏儀、市長代表顧雅明以及社區團體代表共同主持，儀式由劉豫主持。本屆文化節不僅成功吸引了大量華人，也吸引了眾多來自其他族裔的民眾參與，成為弘揚中華文化的重要窗口。

民俗攤主展示茶寵。(記者高雲兒╱攝影)
民俗攤主展示茶寵。(記者高雲兒╱攝影)
當日文化節的舞台表演引人注目。(記者高雲兒╱攝影)
當日文化節的舞台表演引人注目。(記者高雲兒╱攝影)

陳梅在致辭中表示，今年的農曆新年意義非凡，因為「中國春節」於2024年12月4日被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作」名錄，同時農曆正月初一也被正式列為紐約公校的假期。她补充，本屆文化節旨在搭建中美文化交流的平台，通過展示中國民俗、文化、美食及旅遊，向主流社會展現中華文化的獨特魅力。

文化節活動異彩紛呈，現場匯聚來自中國各地的民俗文化攤位，知名書法家林金泉、劉雲強及王孔源現場揮毫書寫春聯，為民眾送上新春祝福；剪紙神童沈靜茹帶來趣味十足的剪紙表演，並將作品免費贈送參加者。此外，氣球手工、臉部彩繪等家庭互動活動吸引了大量小朋友的參與，現場歡聲笑語不斷。民間藝術家張豔秋用紅包製作精美燈籠，民俗藝人陳淑霞則教授立體春字與中國結的製作，讓民眾通過親身參與體驗傳統手工藝的魅力。

除了各類互動攤位，文化節的舞台表演也引人注目。京劇、太極、武術、現代舞、漢服秀及民族舞蹈等節目輪番上演，展現了中國傳統藝術的多樣風采，現場觀眾拍手叫好，氣氛熱烈。

現場美食讓人垂涎。(記者高雲兒╱攝影)
現場美食讓人垂涎。(記者高雲兒╱攝影)
以傳承和弘揚中國民俗文化為宗旨的「2025第八屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節...
以傳承和弘揚中國民俗文化為宗旨的「2025第八屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節」，日前在法拉盛舉行。(記者高雲兒╱攝影)

華人 法拉盛 眾議員

上一則

紐約客談／空難歸責DEI 川普聲明惹議

下一則

皇后區夜市迎10周年： 攤位快報名
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元
紐約夜貓子有口福了 這家百年餐廳恢復24小時營業

紐約夜貓子有口福了 這家百年餐廳恢復24小時營業
紐約市警局長：將設執法組 改善市民生活品質

紐約市警局長：將設執法組 改善市民生活品質
倒數兩個月 紐約戶外用餐回歸 業者可利用這些免費資源

倒數兩個月 紐約戶外用餐回歸 業者可利用這些免費資源

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒