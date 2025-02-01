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霍楚擬簡化取證流程 獲檢察官支持

記者劉梓祁╱紐約報導
霍楚提出簡化司法的取證流程，已獲檢察官的支持。(取自州長辦公室)
霍楚提出簡化司法的取證流程，已獲檢察官的支持。(取自州長辦公室)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)1月31日與各地區檢察官共同宣布，針對現行證據開示規範(Discovery)提出一系列完善提案，旨在加速司法程序並避免案件因程序性問題而遭到自動撤銷。

本次所提出改革措施已納入2025年施政報告以及2026財政年度行政預算，並獲得紐約州地區檢察官協會(DAASNY)的支持。各地檢察官普遍認同，提案將在保障被害人權益、確保加害者依法受審的同時，維護被告獲得公平且迅速審判的權利。

霍楚表示，「我的這項精簡證據開示規定的建議，可望補強現行法規中導致審判延誤或案件因技術瑕疵而撤銷的漏洞，最終能有效打擊累犯，並為被害人伸張正義。」

紐約州自2020年起採取新證據規定，原意是提升刑事案件之公平性，但實際執行過程中卻引發意外後果。現行做法為，若檢方在聲明已完成開示後遭到質疑，那麼聲明到質疑成立之間的時間將被「回溯」計入檢方的時限內，使案件即便尚未審查或調查，也可能因技術性因素而撤銷。

面對此種情況，霍楚提出修法建議，避免出現因技術細節就撤銷整起案件的極端情況。她提出三項改進方案，如必須經由法庭傳票才能取得資料，並不影響檢察官在實際已掌握相關證據後，即進行「已完成開示」的認定。

同時，州府擬擴大自動遮蔽(Redaction)範圍以保護證人住址及與案情無關的個資，以及將被告陳述送交大陪審團前的事前告知時限由48小時縮短為24小時，減少長周末無法及時徵召大陪審團的困擾。

州府認為，此次優化證據開示的措施，將讓執法和司法部門能更靈活地掌握辦案節奏，提升整體司法效率。霍楚強調，期待與州議會及司法系統相關單位共同合作，盡早完成修法並實施。

霍楚 紐約州 司法部

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