助中國癌童來美就醫 「角聲」成立關懷事工

紐約角聲兒童癌症關懷事工的發起，源自加拿大多倫多華人教會義務傳道人陳國輝的親身經歷。(記者高雲兒╱攝影)

紐約角聲兒童癌症 關懷事工(CCHC Children Cancer Care Ministry)近日正式成立，並在法拉盛舉行記者會，宣布將專門協助來自中國的神經母細胞瘤患童及其家庭，為他們提供交通接送及其他急需服務。角聲佈道團紐約事工總幹事陳熾出席當日記者會，表示將全力支持。

這項事工的發起，源自加拿大 多倫多華人教會義務傳道人陳國輝的親身經歷，2024年初，他開始接送第一個從中國前來就醫的病童家庭；陳國輝說，車程長達五個半小時，需穿越崎嶇山路，甚至在深夜行駛，對每位參與服事的志工而言，都是一場極大的挑戰。

在深入了解後，陳國輝發現，這樣的求醫旅程並非個案，在賓州 兒童醫院的麥當勞之家，已有數百個來自中國的病童家庭前來尋求二氟甲基烏氨酸(DFMO)實驗性藥物治療，希望預防神經母細胞瘤復發。據悉，此病為幼童第三大癌症，僅次於白血病與腦癌，治療難度極高，即便經過積極醫療介入，高風險病例的長期存活率仍低於40%。

隨著求助家庭的增加，一位紐約信徒Julia於去年11月慷慨捐助，使事工得以擴展，成功協助六個家庭順利就醫。迄今，事工已募得1萬2000元捐款，並計畫進一步服務更多有需要的病童。然而，這仍遠遠不夠，目前已有96個中國家庭成功取得簽證準備來美治療，另有311個家庭仍在申請中，顯示出此需求的迫切性。

陳國輝說，這些家庭多來自經濟困難的背景，包括低保戶、貧困戶及單親家庭，他們每年須三次往返美國，於2月、8月及11月接受體檢及領取藥物。每次接送服務約需450元，涵蓋司機費、油費及路費，對這些已承受沉重醫療費用的家庭而言，這更是另一筆經濟負擔。

為了進一步擴展服務，陳國輝從加拿大聯絡紐約角聲事工總幹事兼牧師陳熾，尋求合作與支援。經多方協調，角聲紐約癌症事工與賓州角聲分會攜手成立委員會，共同為這些兒童癌症患者提供更完善的協助。