我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

助中國癌童來美就醫 「角聲」成立關懷事工

記者高雲兒╱紐約報導
紐約角聲兒童癌症關懷事工的發起，源自加拿大多倫多華人教會義務傳道人陳國輝的親身經歷。(記者高雲兒╱攝影)
紐約角聲兒童癌症關懷事工的發起，源自加拿大多倫多華人教會義務傳道人陳國輝的親身經歷。(記者高雲兒╱攝影)

紐約角聲兒童癌症關懷事工(CCHC Children Cancer Care Ministry)近日正式成立，並在法拉盛舉行記者會，宣布將專門協助來自中國的神經母細胞瘤患童及其家庭，為他們提供交通接送及其他急需服務。角聲佈道團紐約事工總幹事陳熾出席當日記者會，表示將全力支持。

這項事工的發起，源自加拿大多倫多華人教會義務傳道人陳國輝的親身經歷，2024年初，他開始接送第一個從中國前來就醫的病童家庭；陳國輝說，車程長達五個半小時，需穿越崎嶇山路，甚至在深夜行駛，對每位參與服事的志工而言，都是一場極大的挑戰。

在深入了解後，陳國輝發現，這樣的求醫旅程並非個案，在賓州兒童醫院的麥當勞之家，已有數百個來自中國的病童家庭前來尋求二氟甲基烏氨酸(DFMO)實驗性藥物治療，希望預防神經母細胞瘤復發。據悉，此病為幼童第三大癌症，僅次於白血病與腦癌，治療難度極高，即便經過積極醫療介入，高風險病例的長期存活率仍低於40%。

隨著求助家庭的增加，一位紐約信徒Julia於去年11月慷慨捐助，使事工得以擴展，成功協助六個家庭順利就醫。迄今，事工已募得1萬2000元捐款，並計畫進一步服務更多有需要的病童。然而，這仍遠遠不夠，目前已有96個中國家庭成功取得簽證準備來美治療，另有311個家庭仍在申請中，顯示出此需求的迫切性。

陳國輝說，這些家庭多來自經濟困難的背景，包括低保戶、貧困戶及單親家庭，他們每年須三次往返美國，於2月、8月及11月接受體檢及領取藥物。每次接送服務約需450元，涵蓋司機費、油費及路費，對這些已承受沉重醫療費用的家庭而言，這更是另一筆經濟負擔。

為了進一步擴展服務，陳國輝從加拿大聯絡紐約角聲事工總幹事兼牧師陳熾，尋求合作與支援。經多方協調，角聲紐約癌症事工與賓州角聲分會攜手成立委員會，共同為這些兒童癌症患者提供更完善的協助。

陳熾說，角聲兒童癌症關懷事工的成立，不僅為這些病童家庭提供實質的交通援助，也帶來心靈的慰藉與希望。事工呼籲社會各界伸出援手，支持這些來自異鄉、為生命奮鬥的孩子們，幫助他們在抗癌的艱辛旅途中，不再孤單前行。

紐約角聲兒童癌症關懷事工近日正式成立。(記者高雲兒╱攝影)
紐約角聲兒童癌症關懷事工近日正式成立。(記者高雲兒╱攝影)

癌症 賓州 加拿大

上一則

地鐵逃票率大減26% 將持續加強執法

下一則

議員提設商業房東觀察名單 市府：難行
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元
紐約夜貓子有口福了 這家百年餐廳恢復24小時營業

紐約夜貓子有口福了 這家百年餐廳恢復24小時營業
紐約市警局長：將設執法組 改善市民生活品質

紐約市警局長：將設執法組 改善市民生活品質
倒數兩個月 紐約戶外用餐回歸 業者可利用這些免費資源

倒數兩個月 紐約戶外用餐回歸 業者可利用這些免費資源

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒