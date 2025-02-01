議員提設商業房東觀察名單 市府：難行

據曼哈頓華埠商業改進區日前公布的數據，華埠現有18.5%商鋪空置，低於曼哈頓平均水平。(記者范航瑜╱攝影)

市議會小商業委員會與經濟發展委員會近日舉辦公聽會，討論多項旨在保護小企業租戶的提案，應對商業租賃市場中的不當行為，促進小企業發展。其中，市議員斯蒂文斯(Althea Stevens)提出的提案，要求市小企業服務局(SBS)建立商業房東 觀察名單，以監測並打擊對商業租戶的不當行為，但SBS卻以「數據不足」質疑其可行性。

據該提案，觀察名單將包括以下兩類房東，第一是在過去十年內，被法院認定參與商業租戶不當行為的房東，再來是在過去三年內，被SBS專員認為有騷擾或剝削租戶的房東。斯蒂文斯表示，此舉旨在保護小企業租戶免受不公平待遇，營造更健康的經商環境。

然而，SBS局長格羅斯(Dynishal Gross)卻以「數據不足」為由，質疑該措施的可行性。她指出，自2016年以來，進入法院審理的商業租戶騷擾案件僅30起，大多未被認定成立，難以支撐建立觀察名單的必要性。

公聽會還審議了其他相關立法提案，其中一項擬要求SBS研究創業與維持小企業的成本，SBS對此認為成本因行業與地點而異，建議業主利用現有的「商業租賃援助計畫」。另一項提案擬要求SBS按社區分析企業常見的監管違規，並針對性提供指導，SBS坦言目前缺乏地理編碼技術與專職數據團隊，需額外資源支持。

格羅斯表示，「小企業是經濟支柱，但我們需要更有效的工具與資源」，她提到市長亞當斯(Eric Adams)主導的「小企業前進計畫」已取得一定成果，但也面臨政策落地不均衡的問題，例如曼哈頓 中央商業區與布碌崙(布魯克林)部分地區仍面臨店鋪空置。根據曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)日前公布的數據，華埠現有18.5%商鋪空置，低於曼哈頓平均水平。

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