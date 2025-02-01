我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

議員提設商業房東觀察名單 市府：難行

記者范航瑜╱紐約報導
據曼哈頓華埠商業改進區日前公布的數據，華埠現有18.5%商鋪空置，低於曼哈頓平均水平。(記者范航瑜╱攝影)
據曼哈頓華埠商業改進區日前公布的數據，華埠現有18.5%商鋪空置，低於曼哈頓平均水平。(記者范航瑜╱攝影)

市議會小商業委員會與經濟發展委員會近日舉辦公聽會，討論多項旨在保護小企業租戶的提案，應對商業租賃市場中的不當行為，促進小企業發展。其中，市議員斯蒂文斯(Althea Stevens)提出的提案，要求市小企業服務局(SBS)建立商業房東觀察名單，以監測並打擊對商業租戶的不當行為，但SBS卻以「數據不足」質疑其可行性。

據該提案，觀察名單將包括以下兩類房東，第一是在過去十年內，被法院認定參與商業租戶不當行為的房東，再來是在過去三年內，被SBS專員認為有騷擾或剝削租戶的房東。斯蒂文斯表示，此舉旨在保護小企業租戶免受不公平待遇，營造更健康的經商環境。

然而，SBS局長格羅斯(Dynishal Gross)卻以「數據不足」為由，質疑該措施的可行性。她指出，自2016年以來，進入法院審理的商業租戶騷擾案件僅30起，大多未被認定成立，難以支撐建立觀察名單的必要性。

公聽會還審議了其他相關立法提案，其中一項擬要求SBS研究創業與維持小企業的成本，SBS對此認為成本因行業與地點而異，建議業主利用現有的「商業租賃援助計畫」。另一項提案擬要求SBS按社區分析企業常見的監管違規，並針對性提供指導，SBS坦言目前缺乏地理編碼技術與專職數據團隊，需額外資源支持。

格羅斯表示，「小企業是經濟支柱，但我們需要更有效的工具與資源」，她提到市長亞當斯(Eric Adams)主導的「小企業前進計畫」已取得一定成果，但也面臨政策落地不均衡的問題，例如曼哈頓中央商業區與布碌崙(布魯克林)部分地區仍面臨店鋪空置。根據曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)日前公布的數據，華埠現有18.5%商鋪空置，低於曼哈頓平均水平。

有需要的企業主可透過SBS熱線、七個線下服務中心或「我的城市商業門戶」獲取免費支持，詳情可訪問nyc-business.nyc.gov/nycbusiness。

房東 曼哈頓 華埠

上一則

助中國癌童來美就醫 「角聲」成立關懷事工

下一則

加快火災受損公寓修復提案 房東跳腳
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

考慮叫停曼哈頓堵車費？川普政府尚未決定

考慮叫停曼哈頓堵車費？川普政府尚未決定
9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡
川普18歲兒子繼承父業 今春將成立房地產公司 老爸未出資贊助

川普18歲兒子繼承父業 今春將成立房地產公司 老爸未出資贊助
川普18歲兒子拜倫成立房地產公司 老爸未出資贊助

川普18歲兒子拜倫成立房地產公司 老爸未出資贊助

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒