皇后區夜市迎10周年： 攤位快報名

紐約最具代表性夜市活動之一的皇后區夜市，將於4月12日起回歸，迎接第十個營運年。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約最具代表性夜市活動之一的皇后區 夜市(Queens Night Market)，將於4月12日(周六)啟動，迎接第十個營運年。目前攤位報名已經開始，小型企業研討會報名也已開始，主辦方鼓勵大家踴躍報名。

皇后區夜市創辦人王榮光(John Wang)表示，皇后區夜市一直以親民價格和社區包容性著稱，並連續三年獲得Citizens銀行的贊助支持，使其能夠維持所有美食價格在5至6元之間。為了進一步減輕攤商的經營負擔，皇后區夜市正與企業、基金會及慈善家合作，尋求更多資助，希望能完全免除攤位費用，確保夜市的可負擔性，並鼓勵更多新創企業參與。

據悉，皇后區夜市此前已經獲得多項榮譽，包括被「紐約時報」評選為紐約市 第23佳餐廳、被「金融時報」評選為世界十大最佳市集之一等。

為幫助小型企業成長，皇后區夜市將連續第八年與紐約市小型企業服務局(SBS)、皇后區區長、皇后區經濟發展機構(QEDC)及Citizens銀行合作，舉辦免費的小型企業研討會。研討會將涵蓋商業計畫、品牌行銷、營運效率、社群媒體策略及營業許可證等主題，並提供與專家交流的機會。

活動分別於2月27日、3月6日及3月13日舉行，並提供由皇后區夜市攤商準備的免費輕食與飲品，有興趣者可透過瀏覽網址eventbrite.com/cc/queens-night-market-2025-3986863報名。同時，為確保活動秩序並減少對周邊社區的影響，夜市將延續過去幾年的做法，推出兩場「搶先預覽夜市」活動，在4月12日及4月19日，限量發售5元門票，而從4月26日起，所有夜市活動將免費開放。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)表示，「沒有皇后區夜市，夏天就不完整！這裡匯聚來自世界各地的美食與文化，我鼓勵大家前來法拉盛 可樂娜公園，親身體驗這場獨一無二的夜市盛會。今年適逢夜市十周年，這將是最精彩的一年！」

目前，2025年攤商申請已開放，且已收到超過300份申請，有興趣參與的業者可透過線上申請shorturl.at/Nopak或發送電子郵件至[email protected]洽詢詳情。