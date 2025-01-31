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紐約州首位亞裔女法官 陳翠芳75歲辭世

記者尤昱程╱紐約報導
紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳。(取自Brooklyn Law School官網)
紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳。(取自Brooklyn Law School官網)

紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳(Dorothy Chin Brandt)近日辭世，享年75歲，她是紐約州首位當選公職的亞裔人士，也是當地法律界的重要人物；陳翠芳的逝世，令許多亞裔社群成員與法律界人士感到惋惜，並紛紛緬懷她的貢獻。

紐約州參議員劉醇逸發表聲明，向陳翠芳致敬，他表示，陳翠芳是一位真正的開拓者，激勵了紐約州乃至全美的亞裔群體，她不僅是紐約州第一位亞裔女性法官，也是首位當選公職的亞裔人士；她在法院尚未被視為少數族裔友善的時代登上法壇，並以公正、誠信和無私的態度致力於消除司法偏見。

陳翠芳1950年出生於紐約市，父母來自中國，家族背景深植於華人社群。陳翠芳自年輕時便展現出卓越的學術與法律才能，畢業於紐約大學，並取得霍夫斯徹大學法學院(Hofstra University School of Law)的法律學位。

1987年，她當選為皇后區民事法院法官，成為紐約州歷史上首位亞裔女性法官，之後又晉升至州高等法院(New York State Supreme Court)，在司法界持續貢獻長達數十年。

她的職業生涯不僅代表個人成就，也為後來的亞裔法律人鋪路。在她之前，亞裔美國人在政治與司法體系中長期缺乏代表性，而她的成功激勵無數年輕法律人投身公共事務。她以公平審理與務實態度贏得業界讚譽，並致力於培養年輕法界人才，推動亞裔群體的司法參與。

在她退休後，仍然積極參與社區事務，關注法律教育與少數族裔權益。她的去世對紐約亞裔社群而言是重大損失，許多人紛紛感念她的付出，並表示將延續她的精神，推動社會更加公正與包容。

亞裔 紐約州 紐約市

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