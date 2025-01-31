入室盜竊頻傳 華人警民會要求警增加巡邏

市警107分局局長曾昌武用中文，向在場的民眾解說入室盜竊的犯罪情況。(記者尤昱程／攝影)

皇后區 市警107分局近日召開警民會議，因包括新鮮草原(Fresh Meadows)在內的轄區，近期連續發生入室竊盜案件，引發華人 社區關注。市警107分局局長曾昌武(Mo Tsang)呼籲居民外出時務必鎖好門窗，並表示警方將努力降低此類案件發生率，但對希望增派警力巡邏的居民而言，警方採取的行動仍不足。

曾昌武表示，近期轄區內入室竊盜案較去年同期增長17%，但犯罪率整體呈下降趨勢。他強調，警方已投入所有可用資源，加強巡邏，並鎖定高發區調查，他提醒居民提高警覺，確保警報系統開啟、監視器正常運作，並立即通報可疑人物，以協助警方打擊犯罪。

他指出，雖然警方已逮捕部分嫌犯，但因司法制度的限制，其中一人被捕三天後即獲釋，隨後再度犯案。他強調，警方將持續努力打擊此類犯罪，但社區安全仍需民眾共同防範。

然而，這樣的說法未能說服現場多數華人。居住在新鮮草原的陳先生表示，近期入室竊盜頻傳，已造成居民恐慌，因此首次參與警民會，希望警方能增派警力巡邏，「講來講去還是要我們自己鎖好門窗，警局都不會有什麼作為。」

會議上，107分局警官提醒居民，入室竊盜多由專業犯罪者所為，雖難以完全防範，但可透過確保警報系統開啟、監控設備正常運作、加強門窗的鎖與戶外照明來降低風險。警方發現部分案件發生時，受害者雖在家但未察覺入侵，因此建議民眾務必鎖好後門，並提升居家安全防護。

警方也發現，社區內部分家庭雖裝有感應燈，但未定期開啟，呼籲民眾確保這些燈光和安全設備要隨時發揮作用；對於曾遭竊的居民，警方鼓勵他們出席會議分享情況，或私下與警官聯繫，提供可能有助調查的線索，以協助警方加強防範，提升社區安全。