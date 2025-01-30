台灣會館鄉親 金蛇報喜迎新年

台灣會館「金蛇報喜迎新春」活動，吸引達200人參與。(記者尤昱程╱攝影)

紐約台灣會館29日舉行「金蛇報喜迎新春」活動，大紐約地區鄉親齊聚一堂，共同迎接農曆新年的到來。現場洋溢著濃厚的節慶氣氛，傳統燈籠與春聯點綴會場，不僅讓僑胞感受到家鄉的年味，也讓更多不同背景的民眾透過這場盛會了解台灣的傳統與文化。

台灣會館理事長方秀蓉表示，作為海外台灣人凝聚情感的據點，台灣會館自1986年成立以來，始終肩負著推廣台灣文化、連結社區的使命。她感謝所有人的支持，並期待在新的一年攜手共進，讓這個大家庭更加溫暖、充滿活力。

當天活動內容豐富，包括精彩表演、年節美食及適合不同年齡層參與的手工藝活動。此外，台灣會館特別為會館老人中心 內年滿80歲的長者準備紅包，祝福長輩健康長壽。

台灣會館老人中心會長陳奕明表示，中心平日提供乒乓球、復健操、歌唱等課程，鼓勵長輩保持身心健康。其中，不少高齡會員仍活躍參與，如89歲與85歲的長者依然熱衷打乒乓球，展現積極生活態度。

陳奕明說，中心透過各類活動促進交流，讓長者在異鄉找到歸屬感。自己退休 後加入義工行列，更深刻體會到這裡對旅美台灣長輩的重要性。他鼓勵更多人參與，並強調會館由台灣社群共同維持，盼為長者提供更多支持與陪伴。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)表示，自己多年前曾到台灣旅遊，對台灣的印象非常好，當時曾一步一步爬上台北101大樓，相當難忘。