遭車輾壓華人新移民出院 留百萬帳單 肇事者仍逍遙法外

一名39歲華人女子1月4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，一度進入ICU病房搶救，肇事司機至今仍逍遙法外。(李鍇提供)

一名華人新移民今年初在皇后區 被一輛汽車撞倒並輾壓，導致全身多處骨折、內臟裂傷，一度被送入ICU加護病房急救。根據其家人提供的最新情況，受害人已於農曆新年前夕出院，現居家休養但生活仍無法自理。不過，逃逸的肇事司機至今仍無音訊，導致相關的追責和索賠等工作難以展開。

根據受害人丈夫李鎧，他的妻子在4日夜間10時許，在皇后區156街交賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)處被一輛黑色特斯拉 轎車先撞倒、再至少兩次輾過，肇事駕駛員在下車查看她的情況後，隨即駕車逃逸。

受害人一度被送入加護病房。經多輪手術現已平安出院。李鎧透露，妻子現在每日用藥清單高達十餘種，且仍需長時間臥床，還不能走路，大小便也需要有人照顧才能完成。

李鎧的妻子被診斷重度多發性創傷、左右肩脫位、肩胛骨及踝骨骨折等十餘項傷情。他表示，目前家中已收到了救護車和CT拍照兩張帳單，總額5000多元，尚不清楚總醫療費用，但據一名在醫院遇到的保險 工作人員估算，全部急救和診療費用可能會達到百萬元。

根據政策，李鎧自己的汽車保險能夠先期墊付部分醫療費，紐約本地的醫療補助也能幫助他們負擔醫療帳單。因此，李鎧表示，家庭的經濟狀況尚未嚴重惡化，但由於他需要請假在家照顧妻子，兩位頂梁柱都無法工作，也就暫時失去了收入來源。

目前，李鎧需要盡快找到肇事者，才能向對方的保險公司提起索賠訴訟。他在案發後已致電管轄案發地點的107分局三次，但其中兩次均因警方未能找到翻譯而無法溝通，在唯一的一次成功溝通中，警方沒有提供有效的更新信息。

警方稱因缺乏目擊者和監控影像而難以鎖定嫌犯，但當事人觀察發現，案發地點旁的民居安裝有監控設施。圖為案發現場。(Google街景地圖)

消息人士透露，由於缺乏目擊證人和監控影像，仍未能鎖定嫌犯身分。李鎧則表示，案發後曾前往附近查看，發現周邊有民居安有監控設施，但警方沒有第一時間提取影像，案發時的舊影像已被新影像覆蓋。而據專業人士，特斯拉公司後台擁有旗下車輛的位置和路線等數據，如果執法機構提出要求並提供案發的詳細時間地點，理論上是可以鎖定肇事車輛信息。

李鎧夫妻來自中國河北唐山的回族家庭，由於不滿中共當局對穆斯林社區的打壓，而在2023年舉家走線來美。案發前，李鎧在新澤西與加州之間駕駛貨車，妻子在紐約從事美甲行業，兩個孩子在紐約的學校也比在家鄉更加快樂。生活本已步入正軌，但誰成想突遭此橫禍。