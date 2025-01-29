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慈濟基金會 2025年免費報稅服務開跑

記者尤昱程╱紐約即時報導
慈濟基金會紐約分會日前宣布，將於2025年再次提供免費報稅服務，此服務自2月15日(周六)開始，至4月5日(周六)結束，旨在協助年收入不超過6萬7000元的紐約州居民完成報稅事宜。(美聯社)
慈濟基金會紐約分會日前宣布，將於2025年再次提供免費報稅服務，此服務自2月15日(周六)開始，至4月5日(周六)結束，旨在協助年收入不超過6萬7000元的紐約州居民完成報稅事宜。(美聯社)

慈濟基金會紐約分會日前宣布，將於2025年再次提供免費報稅服務，此服務自2月15日(周六)開始，至4月5日(周六)結束，旨在協助年收入不超過6萬7000元的紐約州居民完成報稅事宜。

慈濟基金會自2007年起與國稅局(IRS)合作，透過電子報稅(VITA)服務，為低收入家庭提供專業且準確的報稅協助。今年的服務將延續過去的專業水準，所有參與的志工均已通過國稅局認證，確保每位民眾都能獲得合規的報稅指導。

報稅服務針對符合特定條件的紐約州居民開放。資格要求包括持有有效的社會安全卡，家庭年收入不超過6萬7000元，且未涉及房租收入或1099表格相關費用的申報。慈濟紐約分會特別提醒，無法提供完整文件的納稅人將無法辦理報稅，建議民眾提早準備相關資料。

有意申請服務的民眾需從2月1日(周六)開始進行電話預約，每周限額40位，名額有限，額滿為止。辦理報稅時，申請人需攜帶2023年稅表複印件、有效照片身份證、社會安全卡(W2表或工卡)、各類稅務表格以及一張空白支票，以便國稅局將退稅款直接匯入銀行帳戶。此外，若有子女送往托兒所，應提供托兒所的詳細資訊及稅號，以協助完成相關報稅程序。

慈濟紐約分會呼籲民眾儘早預約並準備完整文件，以確保報稅程序順利進行。服務團隊強調，若缺少必要文件，如社會安全卡或W2表，將無法受理報稅申請。分會也提醒，報稅期間涉及重要的個人財務信息，應妥善保管相關文件，避免遺失。

報稅 慈濟 國稅局

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