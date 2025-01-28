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華社警局長籲春節勿買非法煙花 去年曾燒車、燒涼棚

記者胡聲橋／紐約報導
警方呼籲8大道注意安全過春節，72分局新上任的局長亞辛(左四)和華裔副局長汪敬源(左三)。(記者胡聲橋／攝影)
警方呼籲8大道注意安全過春節，72分局新上任的局長亞辛(左四)和華裔副局長汪敬源(左三)。(記者胡聲橋／攝影)

在布碌崙(布魯克林)亞裔民安隊的邀請下，管轄8大道華社的市警66分局和市警72分局27日舉行記者會，向8大道華社居民普及安全過年的相關知識。警方呼籲，民眾為了自身和他人的安全，不要購買和燃放煙花。警方也會在過年期間，在8大道重點對社區扒竊案以及非法售賣煙花的商家展開執法行動。

此次記者會在8大道交56街處舉行。市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)、市警72分局新任局長亞辛(Mobeen Yasin)、以及布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝等人出席了這次活動。赫拉特介紹，春節期間，警方會在8大道華社24小時停放一輛臨時的「大警車」。這輛警車的位置在8大道55街和56街之間。居民可以到這輛大警車反映問題和尋求幫助。春節期間，警方也會派出更多警力巡邏。

赫拉特說，農曆新年即將到來，警方尊重華社過節放煙花爆竹的文化傳統，但因為去年春節發生過商家涼棚和汽車起火的事件，警方今年會多加管控。警方在上周針對非法售賣煙花問題，對8大道的三家商店進行了執法，並逮捕了三人，繳獲了大量非法煙花。警方此後也會對非法售賣煙花的商家繼續執法，

他也呼籲民眾為了自身和他人的安全，不要購買和燃放煙花。埃拉特還說，春節前後警方會重點關注社區扒竊案，也會對已成為諸多犯罪源頭的非法賭博展開執法。

21日剛調到72分局工作的亞辛對亞裔民安隊維護警民關係和社區安全表示感謝。亞辛希望市警66分局與72分局今後密切合作，共同維護社區秩序，服務好社區。

與亞辛同一天轉至72分局工作的華裔副局長汪敬源(Lawrence Wang)也在27日與社區見面。汪敬源表示，很高興能為華社服務，他說父母都是上海人，來到布碌崙8大道華社讓他想起從小在華埠和法拉盛長大的經歷。汪敬源此前曾在市警78分局等警方部門工作。

8大道 春節 亞裔

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