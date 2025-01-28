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班森賀華社糧食券盜竊猖獗 警籲長者用App鎖卡預防被盜

記者胡聲橋／紐約報導
市警62分局在班森賀華人社區服務中心舉辦春節預防犯罪講座。(記者胡聲橋／攝影)
市警62分局在班森賀華人社區服務中心舉辦春節預防犯罪講座。(記者胡聲橋／攝影)

市警62分局27日在班森賀華人社區服務中心舉辦春節期間預防犯罪的講座。除了強調老人外出時看護好自己的口袋和錢包，在銀行取錢要有人陪同之外，62分局特別指出，盜用糧食券現象目前很猖獗，他們希望老人學會如何鎖卡，也鼓勵商家配合，防止糧食券(EBT)被盜用。

62分局負責預防犯罪的警官諾戈爾(Eduard Nogol)在華人社區服務中心介紹，該分局轄區糧食券(EBT)被盜用案件特別引人注目。他建議，老人及時在手機上下載保護糧食卡的官方應用程式，平時把糧食卡鎖住，等到使用前再開鎖。有老人說使用時要填入住戶名和密碼，覺得很麻煩，諾戈爾認為，如果要防止糧食券被盜用，鎖卡是最有效的方法，老人一定要學會鎖卡和開卡。

諾戈爾介紹，糧食卡被盜用，大多是商店的收銀機被裝上盜竊糧食卡信息的裝置造成的。這種盜竊裝置的電池一般能維持兩周，在兩周時間內，會有成千上萬的住戶信息通過收銀機被盜竊。

有一名聽講座的老人建議警察去商店查看收銀機是否裝了盜竊裝置。諾戈爾說，如果無人報警，警方是無權檢查收銀機的。諾戈爾一是建議客戶在使用收銀機時，一定要仔細查看收銀機是否出現異常情況，警方有這方面的專門介紹，如果有疑問，一定要及時向收銀員提出；另一方面，諾戈爾呼籲商家與警方配合，即便為了商店的信譽，也要定期仔細查看收銀機上是否有盜竊裝置，在目前的情況下，商家更要小心。

海灣大道(Bay Parkway)商會會長李志波說，該商會的會員目前還沒有發現盜竊糧食卡信息的裝置，不過他聽說18大道的華人商店發現過，他會督促商家多做檢查。李志波介紹，警方沒有檢查收銀機的權力，但市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)有權力檢查收銀機。不過，該局一年一次的檢查似乎不足以防止糧食卡被盜。

糧食券 華人 8大道

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