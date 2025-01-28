紐約台山僑胞婦女聯合會 新春團拜

紐約台山僑胞婦女聯合會於布碌崙(布魯克林)海悅大酒樓，舉行第三屆職員就職典禮暨新春團拜會。(記者馬璿╱攝影)

紐約台山僑胞婦女聯合會日前於布碌崙(布魯克林)海悅大酒樓舉行第三屆職員就職典禮暨新春團拜會，眾多民選官員與社區人士參與。

創會會長王一冰表示，協會自2018年創立至今走過第六個年頭，為增加民族凝聚力，透過身穿旗袍等傳統服飾展示中華女 性的魅力，更透過一系列活動提升全女性組織的能見度。她感謝協會成員以清潔街道、遊行抗議與籌措善款等方式回饋社區，讓街角巷尾都遍布女性志工的蹤跡。

協會藉由舉辦免費中文班、英文入籍班、協助更換中國護照等方式服務在美華裔，自2023年也開始「燈塔計畫」，以一對一輔導數學與英語科目，協助在疫情期間學習被迫中斷的新移民學生能順利與課程接軌。

王一冰表示，接下來也將推出更多有利於婦女與孩子的活動，盼社區持續支持。現場為逾20位女性頒發總統義工獎，也為支持協會的廠商辦法獎項。

除中領館外，台山市婦女聯合會美國華僑華人聯合總會、紐約亞裔婦女會等僑胞組織也送上祝賀外，州參議員陳學理、州眾議員 第47選區民主黨 女領導人唐鳳巧(Nancy Tang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧(Larry He)、第49選區民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)、亞總會會長陳善莊等民選官員和社區人士皆出席晚會。