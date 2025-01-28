迎接蛇年 納斯達克舉辦春節敲鐘儀式

本次已是中國駐紐約總領館與納斯達克集團連續第16年舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式。(記者曹馨元╱攝影)

為慶祝農曆新年的到來，中國駐紐約總領事陳立於27日蒞臨納斯達克證券交易所(Nasdaq)位於時報廣場 的總部，為當日股市敲響閉市鐘；這已經是中國駐紐約總領館與納斯達克集團連續第16年舉辦慶祝農曆新年並舉辦敲鐘儀式。

陳立在致詞中表示，春節 一直是中華人 民最重要的傳統節日，而本次更是春節成功申請世界非物質文化遺產後的首個節日，意義非凡。「蛇年在華人文化中有非常重要的含義」，陳立指出，蛇象徵著繁榮與智慧，也象徵著新生與韌性，「希望在蛇的祝福下，能有更多中國企業在納斯達克開花結果。」

納斯達克交易所副主席麥克伊(Robert McCooey)用中文向到場嘉賓問候。他分享道，自己恰好就屬蛇，而他也很開心「蛇」在華人文化中有福祿、長壽等好的寓意。「去年，共有250家創新的中國企業在納斯達克上市」，麥克伊表示，中國人在過年時喜歡說的「恭喜發財」也正是納斯達克所期望的，希望能在新的一年能見證美中兩國間更多的友好經濟交流。