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迎接蛇年 納斯達克舉辦春節敲鐘儀式

記者曹馨元╱紐約報導
本次已是中國駐紐約總領館與納斯達克集團連續第16年舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式。(記者曹馨元╱攝影)
本次已是中國駐紐約總領館與納斯達克集團連續第16年舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式。(記者曹馨元╱攝影)

為慶祝農曆新年的到來，中國駐紐約總領事陳立於27日蒞臨納斯達克證券交易所(Nasdaq)位於時報廣場的總部，為當日股市敲響閉市鐘；這已經是中國駐紐約總領館與納斯達克集團連續第16年舉辦慶祝農曆新年並舉辦敲鐘儀式。

陳立在致詞中表示，春節一直是中華人民最重要的傳統節日，而本次更是春節成功申請世界非物質文化遺產後的首個節日，意義非凡。「蛇年在華人文化中有非常重要的含義」，陳立指出，蛇象徵著繁榮與智慧，也象徵著新生與韌性，「希望在蛇的祝福下，能有更多中國企業在納斯達克開花結果。」

納斯達克交易所副主席麥克伊(Robert McCooey)用中文向到場嘉賓問候。他分享道，自己恰好就屬蛇，而他也很開心「蛇」在華人文化中有福祿、長壽等好的寓意。「去年，共有250家創新的中國企業在納斯達克上市」，麥克伊表示，中國人在過年時喜歡說的「恭喜發財」也正是納斯達克所期望的，希望能在新的一年能見證美中兩國間更多的友好經濟交流。

當天，納斯達克股票交易所位於時報廣場的巨型電子屏也對敲鐘活動進行了全程直播，並滾動播放蛇年新春海報，帶來濃濃節日氛圍。

中國駐紐約總領事陳立於27日為當日股市敲響閉市鐘，左為陳立，右為納斯達克交易所副...
中國駐紐約總領事陳立於27日為當日股市敲響閉市鐘，左為陳立，右為納斯達克交易所副主席麥克伊(Robert McCooey)。(記者曹馨元╱攝影)

華人 春節 時報廣場

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