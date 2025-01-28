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紐約移民聯盟：地方法及市議會仍將保護移民

記者曹馨元╱紐約報導
紐約移民聯盟舉辦記者會，解讀川普總統上台後一系列移民政策對紐約居民的影響。(記者曹馨元╱攝影)
紐約移民聯盟舉辦記者會，解讀川普總統上台後一系列移民政策對紐約居民的影響。(記者曹馨元╱攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)27日舉辦記者會，解讀川普總統上台後一系列移民政策對紐約居民的影響。主席阿瓦瓦德(Murad Awawdeh)表示，儘管川普政府明顯「不歡迎一切移民」，但在如今人心惶惶的局勢下，「知道自己的權利就是最好的防禦。」

阿瓦瓦德指出，川普在上台後，迅速簽署的十條反移民行政命令(Executive Order)已經明確顯示，「川普政府不歡迎任何移民。」雖然阿瓦瓦德也批評紐約市長亞當斯(Eric Adams)並不明確的保護移民立場，「但我相信我們的一系列地方法律、以及我們市議會的努力，會為紐約市移民提供一定保護。」

目前，已有不少華人新移民因害怕亞當斯會迎合川普的移民政策而搬遷至加州。阿瓦瓦德對此表示，他尊重這些移民的行為，也理解他們的心態，「但如果移民局(ICE)要實施逮捕，不管你在哪個城市都會受到牽連」；他也強調，雖然他已經對亞當斯失去了信心，但市議會保護移民的態度還是非常明確的，「不要忘了，他們所擁有的權利和市長一樣大」。

在美國，無證移民仍受到美國憲法第四修正案的保護，該修正案禁止政府進行無理搜索和扣押。在憲法保護下，假如移民局人員出現在門口，必須持有由聯邦或州法官簽發的司法搜索令(judicial warrant)才能進入住宅或企業；若移民局人員沒有此文件，應門的人可以不讓該人員進來。

在記者會上，33歲的墨西哥移民瑪克茲(Sarahi Marquez)也代表受牽連的移民分享了自己的經歷。瑪克茲於六歲時通過DACA(童年入境暫緩遣返計畫)與家人一起來到紐約；如今在史泰登島(Staten Island)運營著自己的小餐廳，但由於她尚未取得美國公民身分，川普上任後的一系列反移民舉措彷彿懸在她頭上的達摩克利斯之劍，隨時都會讓她失去留在美國的權利。

「我很害怕，我們都很害怕，」瑪克茲表示，移民局的一次次逮捕行動讓她的員工與家人已經如驚弓之鳥，「我們很想留在美國，我們也想要為當地經濟做出貢獻，拜託給我們一個機會。」

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