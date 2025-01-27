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IYF國際青少年聯合會 聯歡晚會免費入場

記者高雲兒╱紐約即時報導
IYF國際青少年聯合會將於2月1日(周六)晚在皇后社區學院(Queensborough Community College)舉行春節晚會，活動向公眾免費開放。(記者高雲兒╱攝影)
IYF國際青少年聯合會將於2月1日(周六)晚在皇后社區學院(Queensborough Community College)舉行春節晚會，活動向公眾免費開放。(記者高雲兒╱攝影)

IYF國際青少年聯合會將於2月1日(周六)晚在皇后社區學院(Queensborough Community College)舉行春節晚會，活動向公眾免費開放，旨在慶祝農曆新年並促進文化交流。

據主辦方介紹，本次晚會將呈現多元文化藝術演出，其中包括來自知名舞團Memphis Belle的表演。該舞團成立於2017年，以融合音樂、舞蹈和藝術的創新形式而聞名，此次表演將結合傳統與現代元素，為觀眾帶來一場多元文化的視覺和聽覺體驗。

除了Memphis Belle外，晚會還邀請了來自Gracias音樂學校的學生及其他藝術團體參與演出。活動內容涵蓋音樂、舞蹈和戲劇，展示青少年藝術教育的成果。主辦方希望藉由此次活動，為社區居民提供感受春節氛圍的機會，同時加強不同文化間的理解與交流。

據悉，本次晚會旨在為青少年提供展示才華的舞台，並通過藝術活動激勵青少年探索創造力和發展潛能。IYF國際青少年聯合會表示，該活動不僅是一場慶祝新年的文化盛會，也是一個促進社區友誼和文化共享的重要平台。

活動將於當晚在皇后社區學院舉行，入場免費，主辦方歡迎所有對文化藝術和春節傳統感興趣的社區居民參與。

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