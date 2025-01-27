春之聲獻聲林肯中心 中西樂曲拉開新春序幕

「春之聲」中國新年音樂會在曼哈頓舉行，由巴德音樂學院美中音樂研習所攜手中國中央音樂學院帶來七首曲目，奏響熱情洋溢的新春氛圍。(記者曹馨元╱攝影)

第6屆「春之聲」中國新年音樂會26日在曼哈頓 的林肯中心爵士樂 玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)舉行，由巴德音樂學院美中音樂研習所(Bard US-China Music Institute)攜手中國中央音樂學院，為觀眾帶來七首中華特色曲目，奏響熱情洋溢的新春氛圍。

本次音樂會以經典的「春節 序曲」拉開帷幕，由巴德美中音樂研習院院長蔡金冬擔任指揮，並由四位獨奏演奏家領銜，帶來或壯闊、或細膩的協奏曲。獨奏家包括中央音樂學院教授、笙演奏家王磊；青年二胡演奏家閆國威；打擊樂演奏家張景麗；青年琵琶演奏家董進歐。

笙演奏家王磊表示，自己本次帶來的「駿驍馳騁」是作曲家李昕豔為此次音樂會特別創作的，以內蒙古呼倫貝爾的駿馬、草原與牧民為靈感，並引入蒙古長調；「能把這樣代表中華音樂的作品帶來紐約的舞台，我感到非常有幸。」王磊表示，今年是「春之聲」舉辦的第六年，「我知道觀眾中有一些是每年都來的」，如此熱忱也讓他感動。

為推廣中華音樂及中華樂器，本次演出前也特別舉行了中華樂器演示活動，引得不少小朋友紛紛上前嘗試葫蘆絲、嗩吶等樂器。

展示嗩吶等吹奏樂器的巴德學院學生陳同學表示，中華吹奏樂器受到不少小朋友的歡迎，有部分甚至展現出了學習吹奏樂器的興趣。一名鼓勵孩子嘗試嗩吶的華人家長表示，雖兒子從小學習鋼琴，但他很樂意讓孩子再學一門中華樂器，「說實話我們平時除了這樣的場合外，沒有接觸中華樂器的機會了」。