春之聲獻聲林肯中心 中西樂曲拉開新春序幕
第6屆「春之聲」中國新年音樂會26日在曼哈頓的林肯中心爵士樂玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)舉行，由巴德音樂學院美中音樂研習所(Bard US-China Music Institute)攜手中國中央音樂學院，為觀眾帶來七首中華特色曲目，奏響熱情洋溢的新春氛圍。
本次音樂會以經典的「春節序曲」拉開帷幕，由巴德美中音樂研習院院長蔡金冬擔任指揮，並由四位獨奏演奏家領銜，帶來或壯闊、或細膩的協奏曲。獨奏家包括中央音樂學院教授、笙演奏家王磊；青年二胡演奏家閆國威；打擊樂演奏家張景麗；青年琵琶演奏家董進歐。
笙演奏家王磊表示，自己本次帶來的「駿驍馳騁」是作曲家李昕豔為此次音樂會特別創作的，以內蒙古呼倫貝爾的駿馬、草原與牧民為靈感，並引入蒙古長調；「能把這樣代表中華音樂的作品帶來紐約的舞台，我感到非常有幸。」王磊表示，今年是「春之聲」舉辦的第六年，「我知道觀眾中有一些是每年都來的」，如此熱忱也讓他感動。
為推廣中華音樂及中華樂器，本次演出前也特別舉行了中華樂器演示活動，引得不少小朋友紛紛上前嘗試葫蘆絲、嗩吶等樂器。
展示嗩吶等吹奏樂器的巴德學院學生陳同學表示，中華吹奏樂器受到不少小朋友的歡迎，有部分甚至展現出了學習吹奏樂器的興趣。一名鼓勵孩子嘗試嗩吶的華人家長表示，雖兒子從小學習鋼琴，但他很樂意讓孩子再學一門中華樂器，「說實話我們平時除了這樣的場合外，沒有接觸中華樂器的機會了」。
陳同學與其他巴德學院的學生，在2024年9月成立了名為「Echos of China」的非牟利民族室內樂團，從事各類演出活動外也有中華傳統樂器課程，感興趣的讀者可以通過同名小紅書或官網關注。同時，巴德音樂學院美中音樂研習所也將於5月初帶來「中國音樂在西方」系列活動，詳情可見：https://shorturl.at/SrtPe。
上一則
華埠花車大遊行2月16日舉行 繁榮華埠總會：堵車費擋不了傳統
下一則
FB留言