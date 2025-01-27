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紐約大都會公園將開放360度放映廳

記者高雲兒╱紐約報導
紐約大都會開放360度放映廳，讓球迷可以深入了解花旗球場周邊空地的歷史變遷，並提前感受未來「大都會公園」的設計藍圖。(記者高雲兒╱攝影)
紐約大都會開放360度放映廳，讓球迷可以深入了解花旗球場周邊空地的歷史變遷，並提前感受未來「大都會公園」的設計藍圖。(記者高雲兒╱攝影)

紐約大都會近日在花旗球場舉辦「大都會奇妙日」(Amazin’ Day)粉絲嘉年華活動，吸引了大批球迷參與；其中，首次對外開放的360度放映廳，成為本次活動的一大亮點，該放映廳透過360度全景視角，讓球迷可以深入了解花旗球場周邊空地的歷史變遷，並提前感受未來「大都會公園」(Metropolitan Park)的設計藍圖。

大都會公園開發計畫，以其大規模和願景引發廣泛的關注。該項目計畫總投資額達80億元，將在鄰近皇后區法拉盛的花旗球場周邊，建設一個占地50畝的綜合空間；未來公園將包括20畝的公共綠地、5英畝的社區運動場與遊樂場，以及便捷的公共交通站點、皇后區特色美食廣場和全年不間斷的現場音樂及娛樂表演。開發團隊預計，這一綜合項目將為當地創造約1萬5000個高薪崗位，成為推動區域經濟發展和提升生活品質的重要引擎。

為了更好地服務社區並回饋當地居民，開發團隊還承諾追加超過10億元的投資，用於改善周邊基礎設施與社會福利。其中包括4億8000萬元用於升級交通設施，以及2500萬元專門投入於青少年和老年人的醫療保健服務。

雖然大都會公園尚未建成，但360度放映廳卻能讓民眾先睹為快。放映廳採用先進的全景投影技術，回顧了花旗球場周邊地區，從過去的停車場和閒置空地轉型為現代化多功能公園的歷史進程；同時，放映廳也展示了未來大都會公園的設計細節，包括綠地公園、美食廣場、遊樂場等社區設施。球迷們可以透過這一創新視角，真實感受該項目完工後的便民設施以及社區的活力變化。

然而，這一項目能否順利推進，仍需克服諸多法律與審批程序上的挑戰。由於花旗球場周邊空地目前屬於公園用地，賭場建設需要修改相關州法。州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)去年已提交提案，但州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)尚未推動相關立法，導致進程受阻。開發方表示，將在本屆議會期全力推進立法工作。

同時，該項目還需通過紐約市的「統一土地利用審查程序」(ULURP)。去年年底，皇后區五個社區委員會已以多數票支持該計畫，並獲得區長有條件地批准，隨後將由市規畫委員會和市議會最終投票。

目前，360度放映廳主要對參與「大都會奇妙日」的球迷開放，但開發團隊透露，未來，放映廳將逐步向社區成員開放，讓更多居民了解項目的設計和建設過程。

大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)
大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)
大都會公園開發計畫以其宏大的規模和願景引發廣泛關注。該項目將在鄰近皇后區法拉盛的...
大都會公園開發計畫以其宏大的規模和願景引發廣泛關注。該項目將在鄰近皇后區法拉盛的花旗球場周邊建設一個占地50畝的綜合空間。(記者高雲兒╱攝影)
大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)
大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)
大都會公園地圖。(大都會團隊提供)
大都會公園地圖。(大都會團隊提供)

大都會 皇后區 投資

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