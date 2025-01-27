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3奧斯卡大熱片 描繪紐約不同面貌

記者曹馨元╱紐約報導
有三部獲得多個奧斯卡提名的大熱影片取材與不同歷史時期的紐約市，從不同角度展示了這座「世界首都」的風貌。(美聯社)
有三部獲得多個奧斯卡提名的大熱影片取材與不同歷史時期的紐約市，從不同角度展示了這座「世界首都」的風貌。(美聯社)

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於3月2日舉行，在官方目前釋出的提名影片名單中，有三部獲得多個提名的大熱影片取材與不同歷史時期的紐約市，從不同角度展示了這座「世界首都」的風貌。

一舉斬獲包括最佳影片、最佳導演在內的六個提名的「阿諾拉(Anora)」被譽為是「一個破滅的布魯克林灰姑娘童話」。影片的主角阿諾拉是一名居住在布碌崙(布魯克林)的性工作者，邂逅一名紈袴子弟後，阿諾拉在衝動之下與其結婚，但在愛情來臨時發現自己無法卸下偽裝。影片中大量取景於布萊頓海灘(Brighton Beach)、康尼島(Coney Island)等地，展現了紐約市中下收入階層的生活剪影。本片目前可在亞馬遜Prime Video觀看。

傳記影片「巴布狄倫：搖滾詩人(A Complete Unknown)」是本次奧斯卡角逐中最受關注的影片之一，共獲多達九項提名。影片中，由甜茶(Timothée Chalamet)飾演的巴布狄倫來到1960年代的紐約追夢，最終從一位名不見經傳的民謠歌手迅速聲明鵲起，成為一代搖滾巨星。

從巴布狄倫早年在曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)的公寓，到其初次在卡內基音樂廳(Carnegie Hall)的登台演出，場景設計師努力還原了60年代紐約的諸多細節；在電影懷舊的調色中，重現了那個叛逆而迷茫的「垮掉的一代」。本片如今正在各大影院上映。

此外，電影「狂人法則(The Apprentice)」雖未斬獲大量提名，但由於其題材緊扣實事、男主演技亮眼，還是受到不少關注。電影講述了總統川普早年在紐約發家的故事，描繪了其從一位「二代」蛻變為地產大亨的心路歷程。扮演川普的男主史坦(Sebastian Stan)與扮演其「人生導師」的史壯 (Jeremy Strong)分別獲得最佳男主與最佳男配提名。本片因對川普的辛辣刻畫，曾遭其律師團隊揚言起訴；目前可在亞馬遜Prime Video觀看該片。

川普 紐約市 奧斯卡

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