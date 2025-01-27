3奧斯卡大熱片 描繪紐約不同面貌
第97屆奧斯卡頒獎典禮將於3月2日舉行，在官方目前釋出的提名影片名單中，有三部獲得多個提名的大熱影片取材與不同歷史時期的紐約市，從不同角度展示了這座「世界首都」的風貌。
一舉斬獲包括最佳影片、最佳導演在內的六個提名的「阿諾拉(Anora)」被譽為是「一個破滅的布魯克林灰姑娘童話」。影片的主角阿諾拉是一名居住在布碌崙(布魯克林)的性工作者，邂逅一名紈袴子弟後，阿諾拉在衝動之下與其結婚，但在愛情來臨時發現自己無法卸下偽裝。影片中大量取景於布萊頓海灘(Brighton Beach)、康尼島(Coney Island)等地，展現了紐約市中下收入階層的生活剪影。本片目前可在亞馬遜Prime Video觀看。
傳記影片「巴布狄倫：搖滾詩人(A Complete Unknown)」是本次奧斯卡角逐中最受關注的影片之一，共獲多達九項提名。影片中，由甜茶(Timothée Chalamet)飾演的巴布狄倫來到1960年代的紐約追夢，最終從一位名不見經傳的民謠歌手迅速聲明鵲起，成為一代搖滾巨星。
從巴布狄倫早年在曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)的公寓，到其初次在卡內基音樂廳(Carnegie Hall)的登台演出，場景設計師努力還原了60年代紐約的諸多細節；在電影懷舊的調色中，重現了那個叛逆而迷茫的「垮掉的一代」。本片如今正在各大影院上映。
此外，電影「狂人法則(The Apprentice)」雖未斬獲大量提名，但由於其題材緊扣實事、男主演技亮眼，還是受到不少關注。電影講述了總統川普早年在紐約發家的故事，描繪了其從一位「二代」蛻變為地產大亨的心路歷程。扮演川普的男主史坦(Sebastian Stan)與扮演其「人生導師」的史壯 (Jeremy Strong)分別獲得最佳男主與最佳男配提名。本片因對川普的辛辣刻畫，曾遭其律師團隊揚言起訴；目前可在亞馬遜Prime Video觀看該片。
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